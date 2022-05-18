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Есть угроза полного вымирания Азовского моря из-за бомбардировок "Азовстали", - горсовет Мариуполя
Бомбардировка российскими оккупантами "Азовстали" в Мариуполе могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет все живое в море.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировка "Азовстали" могла повредить техническое сооружение, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода", - говорится в сообщении.
Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.
Напомним, в ВОЗ предупредили о потенциальной вспышке холеры на временно захваченных территориях. Особенно это касается Мариуполя, где повреждено много коммуникаций.
Также в Мариуполе происходит нетипичный для мирной жизни уровень смертности. Многие люди среднего возраста, по состоянию на 15 мая, умирают в результате нервных срывов, отсутствия медсервиса и антисанитарии.