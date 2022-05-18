Є загроза повного вимирання Азовського моря через бомбування "Азовсталі", - міськрада Маріуполя

Бомбардування російськими окупантами "Азовсталі" в Маріуполі могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Витік цієї рідини повністю уб'є все живе у морі.

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Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування "Азовсталі" могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню", - йдеться у повідомленні.

Витік цієї рідини повністю вб'є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного моря.

Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об'єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігання екологічній катастрофі світового рівня.

Нагадаємо, у ВООЗ попередили про потенційний спалах холери на тимчасово захоплених територіях. Особливо це стосується Маріуполя, де пошкоджено багато комунікацій.

Також у Маріуполі відбувається нетипове для мирного життя рівень смертності. Багато людей середнього віку, станом на 15 травня, помирають внаслідок нервових зривів, відсутності медсервісу та антисанітарії.