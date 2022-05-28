В Минздраве рассказали, как Украина будет бороться с распространением холеры

Обеспокоенность по поводу холеры повысилась из-за полномасштабной войны, развязанной против Украины Россией — в Украине, в том числе в городах, где происходят боевые действия, растет вероятность распространения холеры.

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Об этом в интервью рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"К счастью, в Украине достаточно сильная материально-техническая, организационная и даже юридическая база. Есть четкие системы эпидемиологического надзора и мониторинга за холерой. Есть соответствующие приказы, которые рейтингуют регионы страны по трем группам. Каждый случай диареи с тяжелым течением подлежит отдельному лабораторию. Такие исследования начинаются ежегодно с 1 мая, и заканчиваются в конце лета, когда проходит эпидемический сезон этой болезни", - отметил Кузин.

По его словам, сейчас все случаи проходят через систему центров контроля и профилактики заболеваний. Кроме того, для обеспечения эпидемиологического надзора с поверхностных водоемов, мест рекреации, рек, водозабора собираются образцы. Также исследуется питьевая вода. За все это время мониторинга, как отметил санврач, не были зафиксированы даже подозрительные на холеру случаи.

"Работа ведется ежедневно. На уровне каждой области есть соответствующие планы готовности с четким перечнем больниц, которые включаются в тот или иной процесс; такой системы эпидемиологического надзора даже один случай холеры будет достаточно быстро диагностирован, и запустится система реагирования, которая позволит локализовать его", – заявил Кузин.

Он также заверил, что в Украине есть вакцина против холеры. Санврач объяснил, что ее эффективность в среднем составляет 80-85%. Обычно такую вакцину используют в африканских или странах, эндемичных по холере. То есть там, где высок риск развития этой болезни. Кузин заверил, что учитывая климат Украины использование противохолерной вакцины не рекомендовано. По словам санврача, у нас холера может быть более заносной или точечной, то есть не присуща всей территории Украины.

"Однако определенный резерв вакцины мы сейчас все равно спросили у ВОЗ. Преимущественно для нужд системы здравоохранения или вакцинации медработников", – отметил Кузин.

Он добавил, что в Одессе и Николаеве активный эпидемиологический надзор за всеми нозологиями из перечня продолжается. Однако в случае с неподконтрольными Украине территориям ситуация более критична, потому что нет доступа к информации, нет расходных материалов.

"Но мы рассчитываем на скорейшее увольнение. После этого начнется рутинная работа на деоккупированных территориях. Сейчас она запущена по четырем областям — Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской. После разминирования, когда ГСЧС и ВСУ разрешает, туда выезжают наши мобильные бригады, анализируют состояние окружающего среды, в которых условиях хранились вакцины, забирают пробы почвы, питьевой воды, пищевых продуктов. Только после того, как такая работа будет проведена, местным органам власти дается соответствующее указание о том, что территория безопасна", - заявил главный санврач страны.

В случае с Киевской областью, как отметил Кузин, это было сделано достаточно быстро. На протяжении почти месяца мобильные команды завершили работу, охватив 100% деоккупированных населенных пунктов.

Напомним, ранее уполномоченная Верховная Рада по правам человека Людмила Денисова отметила, что в Мариуполе из-за распространения инфекционных заболеваний грозит смертельная опасность почти 100 тысяч местным жителям.