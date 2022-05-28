В Минздраве рассказали, какой штамм коронавируса преобладает в Украине

В Украине продолжается молекулярный надзор за штаммами COVID-19, несмотря на уменьшение заболеваемости и войну, и сейчас в стране преобладает "Омикрон".

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Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"В Украине продолжается молекулярный эпидемиологический надзор. Это значит, что мы с каждой территории области берём образцы COVID-19 и расшифровываем геном, смотрим, какие штаммы циркулируют в Украине. Это дорогое и продолжительное исследование. С начала войны таких было проведено более 750. Так вот, в стране продолжает циркулировать Омикрон. Появления новых мутированных штаммов, по результатам молекулярного надзора, зафиксировано не было", – отметил он.

По словам Кузина, "Омикрон" вызывает гораздо более легкое течение заболевания, чем другие штаммы. Он маскируется под острую респираторную вирусную инфекцию и проходит через 3-4 дня. При этом ситуация в Украине с COVID-19 по сравнению со всем миром отличается в первую очередь из-за войны — проводится меньше тестирований, иногда именно из-за боевых действий и отсутствия доступа к медицинским услугам.

Напомним, ранее стало известно, что Германия с первого июня смягчает правила въезда на лето и приостанавливает правило 3G до конца августа.