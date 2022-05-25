Германия смягчает коронавирусные ограничения на въезд

Германия с первого июня смягчает правила въезда на лето и приостанавливает правило 3G до конца августа.

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Об этом заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, передает немецкая служба национальных и международных телевизионных новостей Tagesschau.

Причина, по его словам, заключается в снижении количества случаев заболеваемости. На утро 25 мая, по данным Института Роберта Коха, семидневная заболеваемость упала ниже 300. В результате, правила въезда в Германию смягчат. Это та новость, которую так долго ждали туристы.

"До конца августа мы приостановим действие правила 3G на въезд", — заявил политик СДПГ.

Теперь с июня туристам, которые возвращаются в Германию и другим иммигрантам больше не придется доказывать, что они прошли вакцинацию, выздоровели или сдали анализы.

В Германии на сегодняшний день ослаблены ограничения по COVID внутри страны. Число людей, заразившихся коронавирусом в Германии, неуклонно снижалось ранее.В среду Институт Роберта Коха сообщил о 49 141 новом случае заражения. На предыдущей неделе было зарегистрировано 72 051 случай заражения и 158 случаях смерти в течение одного дня. Семидневная заболеваемость впервые опустилась ниже 300.

Напомним, Греция с 1 мая заметно ослабила карантинные ограничения. В том числе и для невакцинированных граждан. В частности, отменено разделение на вакцинированных и невакцинированных. Для посещения розничных магазинов, ресторанов, кинотеатров, театров не требуют вакцинацию, справку о выздоровлении или отрицательные тесты на коронавирус.

Единственное исключение оставшихся ограничений касаются обязанности сдавать экспресс-тесты напривитыми работников, но их количество уменьшили с 2 до 1 в неделю. Кроме того, остается в силе правило о ношения масок в помещении.