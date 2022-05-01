Греция существенно ослабляет карантинные ограничения в преддверии туристического сезона

В Греции с 1 мая заметно ослабляются карантинные ограничений. В том числе и для невакцинированных граждан.

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Как пишет афинское издание Ekathimerini, "возвращение к правилам нормальной жизни" произошло благодаря обновлению правил туризма, которые действуют и для местных жителей.

В частности, будет отменено разделение на вакцинированных и невакцинированных людей. Для посещения розничных магазинов, ресторанов, кинотеатров, театров не будут требовать вакцинацию, справку о выздоровлении или отрицательные тесты на коронавирус. Единственное исключение оставшихся ограничений касаются обязанности сдавать экспресс-тесты напривитыми работников, но их количество уменьшили с 2 до 1 в неделю. Кроме того, остается в силе правило о ношения масок в помещении.

"Условия сейчас способствуют отмене ограничений. Значительная часть населения иммунизирована", – объяснил изданию профессор кафедры патологии Медицинской школы Университета Патры Хараламбос Гогос.

Напомним, по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, при истечении срока действия у COVID-сертификата он не будет пропадать из приложения “Дія”, а будет признан недействительным.