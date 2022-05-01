Греція суттєво послаблює карантинні обмеження напередодні туристичного сезону

У Греції з 1 травня помітно послаблюються карантинні обмеження. У тому числі й для невакцинованих громадян.

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Як пише афінське видання Ekathimerini, "повернення до правил нормального життя" відбулося завдяки оновленню правил туризму, що діють і для місцевих жителів.

Зокрема, буде скасовано поділ на вакцинованих та невакцинованих людей. Для відвідування роздрібних магазинів, ресторанів, кінотеатрів, театрів не вимагатимуть вакцинацію, довідку про одужання чи негативні випробування на коронавірус. Єдине виключення обмежень, що залишилися, стосуються обов'язку складати експрес-тести щепленими працівників, але їх кількість зменшили з 2 до 1 на тиждень. Крім того, залишається в силі правило про носіння масок у приміщенні.

"Умови зараз сприяють скасуванню обмежень. Значна частина населення імунізована", – пояснив професор кафедри патології Медичної школи Університету Патри Хараламбос Гогос.

Нагадаємо, за словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, при закінченні терміну дії у COVID-сертифіката він не пропадатиме з додатка “Дія”, а буде визнаний недійсним.