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COVID-сертификаты из Дії пропадать не будут, — Федоров
В приложении Дія при истечении срока действия у COVID-сертификата он не будет пропадать, а будет признан недействительным.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Теперь, если у COVID-сертификата в Действии истек срок действия, он не исчезнет из приложения, а будет недействительным. Таким образом, мы хотим оставить в приложении историю вашей вакцинации от COVID. Это важно для людей, которые потеряли связь со своим семейным врачом или эвакуировались в пределах Украины или за границу. Они смогут показать медработнику, сколько было вакцин — одну, две или бустерную дозы», — отметил она.
Напомним, с 1 февраля все украинцы, которые получили бустерную дозу вакцины против коронавируса, могут сгенерировать соответствующий Covid-сертификат в приложении или на портале "Дія". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал