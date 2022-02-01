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Общество
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В "Дії" появился Covid-сертификат о бустерной вакцинации

В "Дії" появился Covid-сертификат о бустерной вакцинации
Covid-сертификат о бустерной вакцинации будет действительным 270 дней. Фото: пресс-служба Минцифры

С 1 февраля все украинцы, которые получили бустерную дозу вакцины против коронавируса, могут сгенерировать соответствующий Covid-сертификат в приложении или на портале "Дія". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Для получения сертификата достаточно отправить запрос в "Дії" так же как, пользователи делали это с другими Covid-сертификатами. Сгенерировать документ о бустерной вакцинации можно в тот же день, когда сделали прививку.

После этого врач введет данные о вакцинации в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ). Срок действия Covid-сертификата о бустерной вакцинации составит 270 дней. Такой же период аналогичный документ действует и в странах Евросоюза.

Вакцинированные бустерной дозой кроме нового Covid-сертификата получат еще и международное свидетельство о вакцинации.

Фото 2 — В "Дії" появился Covid-сертификат о бустерной вакцинации
Международный сертификат о бустерной вакцинации. Фото: пресс-служба Минцифры

"Сейчас более 350 тысяч украинцев усилили свою защиту и уже получили бустерную дозу антиковидной вакцины. По крайней мере, 1 дозой уже вакцинирована половина взрослого населения", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Новый цифровой документ можно использовать как внутри страны, так и за рубежом. В частности, украинский Covid-сертификат после бустерной дозы будет действовать в Украине со дня вакцинации, а в странах, входящих в Доверительную сеть, — с 14 дня со дня прививки.

Напомним, Кабинет министров принял решение сократить срок действия международного и внутреннего Covid–сертификатов с одного года до 270 дней.

Ранее украинские цифровые Covid-сертификаты в приложении "Дія" признали еще шесть стран: Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Это касается тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели. Теперь вакцинированные граждане Украины смогут посещать эти страны без ПЦР-тестов и самоизоляции.

Автор:
Вита Молодан