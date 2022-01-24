За бустерную вакцинацию доплатят по 500 гривен, а пенсионеры смогут заплатить "ковидной тысячей" за коммуналку, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы "е-Поддержка". В частности, украинцам, которые получили бустерную вакцину против коронавируса, доплатят еще по 500 гривен.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении к украинцам.

"В рамках программы будет добавлено еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью дозу прививки", – сказал глава государства, отметив, что бустерная вакцинация способствует выработке иммунитета.

Кроме того, украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить "ковидную тысячу" на лекарства уже с 24 января. С февраля пенсионеры смогут потратить эти деньги на оплату коммунальных услуг.

Вскоре власти расширят программу на граждан в возрасте от 14 до 18 лет. По словам Зеленского, кроме базовых целей, предусмотренных программой, дети смогут потратить тысячу, полученную за вакцинацию, на образование, в частности на разного рода курсы.

Глава государства подчеркнул, что вакцинация способствует победе над пандемией коронавируса.

"Да, количество новых больных растет, но в больницах занято только 28% коек. Все потому, что мы, украинцы, поняли, насколько важно вакцинироваться", - подытожил Зеленский.

Накануне министр охраны здоровья Виктор Ляшко заявил, что, по его прогнозам, в Украине в конце января-начале февраля в два раза вырастет количество новых случаев заражения коронавирусом в сравнении с октябрем 2021 года.

В свою очередь СНБО прогнозирует, что в феврале в Украине суточное количество новых случаев заражения коронавирусом будет достигать 59 тысяч.