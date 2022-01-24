"Хватит паниковать": в Украине нет угроз для экономики, кроме дезинформационного давления — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на информацию об возможном вторжении РФ и других угрозах, которые в больше степени распространяют зарубежные СМИ. Он заявил, что в настоящее время в Украине абсолютно стабильная ситуация во всех сферах и экономическому развитию ничего не угрожает, кроме дезинформации.

Об этом глава Кабинета министров сообщил во время брифинга после заседания Совета национальной безопасности.

"Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного – особенно дезинформационного – давления. Других факторов, которые могут привести к дестабилизации национальной экономики, на сегодняшний день нет", – сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что у Украины достаточно ресурсов для стабильного развития. В частности, золотовалютные резервы страны выросли до $30,94 миллиардов, что позволяет правительству совместно с НБУ управлять экономической ситуацией.

"(Международные резервы - Delo.ua) позволяют нам абсолютно четко совместно с НБУ управлять ситуацией и также стабильностью валютного курса", – подчеркнул Шмыгаль.

Официальный курс доллара составляет 28,3 грн/долл - это соответствует прогнозам Кабмина, отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что во всех сферах сохраняется стабильная ситуация, в том числе в энергетической. Поэтому, как подчеркнул Шмыгаль, тарифы на электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги остаются неизменными до конца отопительного сезона.

Вопрос выплат пенсий, субсидий и другой госпомощи также стабильный и этому процессу ничего не угрожает, добавил чиновник. С марта, как и планировалось, пенсия в среднем должна подняться на 500 гривен.

Ранее с просьбой перестать паниковать к украинцам обращался президент Владимир Зеленский.

В своем видеообращении глава государства отметил, что в медиапространстве постоянно появляются новости о планах РФ вторгнуться в Украину. Зеленский напомнил, что это произошло еще в 2014 году. При этом в настоящее время ВСУ контролируют ситуацию и готовы к любому развитию событий, подчеркнул президент.