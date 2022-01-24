Зеленский собирает заседание СНБО: рассмотрят вопросы нацбезопасности и проблемы в энергетике

Президент Владимир Зеленский решил созвать Совет национальной безопасности и обороны — заседание начнется в понедельник, 24 января, в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

На заседании рассмотрят:

меры по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз;

текущее состояние дел в экономике и энергетике;

противодействие пандемии коронавирусной болезни и другие вопросы.

Напомним, нарастает напряженность в связи с возможным вторжением российских войск в Украину. Так, правительство Австралии рекомендовало своим гражданам в Украине выехать из нее из-за повышенного риска вооруженного конфликта, а также эвакуирует членов семей австралийских дипломатов, находящихся в Киеве.

Посольство США в Украине объявило, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд его сотрудников, а также распорядился в обязательном порядке вывезти родственников сотрудников. Украинский МИД назвал этот шаг "преждевременным" и заявил, что кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло, чтобы принимать такие решения.

При этом верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС "не собирается делать то же самое, что США, поскольку не видит для этого каких-то конкретных причин", пока ведутся переговоры с Россией. По его словам, причин для эвакуации семей дипломатов из Украины сейчас нет.

У Украины серьезные проблемы также в сфере энергетики. ДТЭК пытается хотя бы частично решить их, законтрактовав четыре дополнительных судна класса "Панамакс" с углем. Они должны прибыть в феврале-марте 2022 года.