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Категория
Энергетика
Дата публикации

ДТЭК законтрактовал еще 4 "Панамакса" с импортным углем

разгрузка угля
Разгрузка импортного угла. Фото: пресс-служба порта "Южный"

Компания ДТЭК договорилась о четырех дополнительных суднах класса "Панамакс" с углем. Доставка из США должна произойти в феврале-марте. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В результате этого соглашения общее количество поставок ДТЭК угля морем увеличено до 13 суден, а объем импортного топлива — до 858 тысяч тонн. Оно пополнит склады украинских ТЭС.

"Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам пришлось договориться о новых судновых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и морозов, когда резко увеличивается потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку. В очередной раз отмечу, что импорт угля является временной мерой. Он позволяет покрыть его дефицит из-за максимальной нагрузки на наши ТЭС. Однако в наших приоритетах остается собственная добыча",  заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Компания уже организовала поставку в Украину девяти судновых партий с импортным углем. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Остальные предназначены для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго". Это позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тысяч тонн.

Компания "ДТЭК Энерго" договорилась также с Польшей, с которой подписано два соглашения на 340 тысяч тонн энергетического угля.

В Украину также завезли первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС. Речь идет об антраците из Ростовской области. Луганская электростанция — основной источник электро- и теплоэнергии для жителей области. Также она питает Попаснянский водоканал, обеспечивающий водой жителей возле линии разграничения.

Автор:
Сергей Горелов