ДТЭК законтрактовал еще 4 "Панамакса" с импортным углем

Компания ДТЭК договорилась о четырех дополнительных суднах класса "Панамакс" с углем. Доставка из США должна произойти в феврале-марте. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В результате этого соглашения общее количество поставок ДТЭК угля морем увеличено до 13 суден, а объем импортного топлива — до 858 тысяч тонн. Оно пополнит склады украинских ТЭС.

"Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам пришлось договориться о новых судновых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и морозов, когда резко увеличивается потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку. В очередной раз отмечу, что импорт угля является временной мерой. Он позволяет покрыть его дефицит из-за максимальной нагрузки на наши ТЭС. Однако в наших приоритетах остается собственная добыча", — заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Компания уже организовала поставку в Украину девяти судновых партий с импортным углем. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Остальные предназначены для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго". Это позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тысяч тонн.

Компания "ДТЭК Энерго" договорилась также с Польшей, с которой подписано два соглашения на 340 тысяч тонн энергетического угля.

В Украину также завезли первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС. Речь идет об антраците из Ростовской области. Луганская электростанция — основной источник электро- и теплоэнергии для жителей области. Также она питает Попаснянский водоканал, обеспечивающий водой жителей возле линии разграничения.