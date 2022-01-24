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ДТЭК законтрактовал еще 4 "Панамакса" с импортным углем
Компания ДТЭК договорилась о четырех дополнительных суднах класса "Панамакс" с углем. Доставка из США должна произойти в феврале-марте. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В результате этого соглашения общее количество поставок ДТЭК угля морем увеличено до 13 суден, а объем импортного топлива — до 858 тысяч тонн. Оно пополнит склады украинских ТЭС.
"Несмотря на дефицит топлива и высокие цены на энергоносители на мировых рынках, нам пришлось договориться о новых судновых партиях. Это дополнительный запас прочности, особенно в разгар отопительного сезона и морозов, когда резко увеличивается потребление электричества и тепловая генерация несет дополнительную нагрузку. В очередной раз отмечу, что импорт угля является временной мерой. Он позволяет покрыть его дефицит из-за максимальной нагрузки на наши ТЭС. Однако в наших приоритетах остается собственная добыча", — заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.
Компания уже организовала поставку в Украину девяти судновых партий с импортным углем. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Остальные предназначены для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго". Это позволило увеличить запасы угля на ТЭС компании до 548 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Компания "ДТЭК Энерго" договорилась также с Польшей, с которой подписано два соглашения на 340 тысяч тонн энергетического угля.
В Украину также завезли первые 60 вагонов энергетического угля для Луганской ТЭС. Речь идет об антраците из Ростовской области. Луганская электростанция — основной источник электро- и теплоэнергии для жителей области. Также она питает Попаснянский водоканал, обеспечивающий водой жителей возле линии разграничения.