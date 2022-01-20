"Украине нужно привлекать инвестиции, которые, помимо ВИЭ, будут направлены на разработку новых технологий", - Максим Тимченко, ДТЭК

В Давосе (Швейцария) 17-21 января продолжается серия виртуальных панельных дискуссий «Davos Agenda 2022», организованных Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), который из-за распространения «Омикрона» перенесли на лето. Среди ключевых тем, обсуждаемых мировыми лидерами стран и бизнесов, вызовы, связанные с изменением климата. Главными спикерами виртуальной программы стали секретарь ООН, президент Китая, премьер-министры Индии, Израиля, Японии и глава Еврокомиссии.

Накануне Всемирный Экономический форум опубликовал Исследование восприятия глобальных рисков (GRPS), в котором неэффективность мер по борьбе с изменением климата была названа главной угрозой на ближайшие десять лет. Также до начала события ВЭФ опубликовал серию материалов от правительственных и бизнес-лидеров, отражающих позиции и видение развития энергетики в разных регионах мира. От Украины была опубликована статья, генерального директора ДТЭК, Максима Тимченко «5 приоритетов развивающихся стран на пути к чистой электрификации».

«За последние несколько лет Украине удалось создать предпосылки для масштабных изменений в секторе возобновляемой энергетики и начать процесс постепенного прекращения угледобычи. Учитывая географический размер нашего государства, мы имеем потенциал внести значительный вклад в декарбонизацию европейского континента» – отмечает в материале генеральный директор ДТЭК, который сегодня является одним из крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии в Украине.

В статье Максим Тимченко также указывает, что с каждым годом популярность «зеленых» финансов растет, и к 2030 году, согласно исследованиям , инвестиции в чистую энергетику в развивающихся странах должны вырасти до более 1 триллиона долларов, в поверке из 150 миллиардов в прошлом году. Поэтому Украине нужно создавать инвестиционные условия для привлечения средств, которые, кроме ВИЭ, будут направлены на разработку новых технологий: зеленого водорода, устойчивого авиационного топлива (SAF), зеленого аммиака и других, которые обеспечат декарбонизацию экономики.