Тысяча за вакцинацию: в НАПК рассказали, что нужно декларировать

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объяснило, что декларировать деньги, полученные в рамках программы "е-Поддержка", или, как их называют, "ковидную тысячу", не нужно. Но вот специальный счет нужно будет внести в декларацию. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

В ведомстве пояснили, что деньги, полученные за вакцинацию против коронавируса, не являются доходом для целей декларирования.

"Поскольку средства, полученные в рамках программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, зачисляться на специальный счет, не будут облагаться налогом, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации", — резюмировали в НАПК.

Для украинцев, желающих поучаствовать в программе "е-Поддержка", откроют виртуальный счет. Его нужно будет задекларировать, указав в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи".

"Если такой счет будет открыт в течение менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или по состоянию на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать", — уточнили в НАПК.

В ведомстве напомнили, что кампания декларирования продолжается до 31 марта 2022 года.

Программу "е-Поддержка" официально запустили 19 декабря 2021 года, она будет действовать по декабрь 2022 года.

Накануне банки начали выпускать пластиковые карты для получения тысячи за вакцинацию. Так, клиенты monobank, которые оформили карту "е-Поддержка", могут заказать пластиковую карточку с доставкой на выбранное отделение "Новой почты".

В Альфа-банке также заявили, что с 10 января начнут выдавать в своих отделениях пластиковые карты для выплаты по программе "е-Поддержка". Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты.