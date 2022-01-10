Клиенты monobank и Альфа-банка могут заказать пластиковую карту "е-Поддержка"

С завтрашнего дня клиенты monobank, которые оформили карту "е-Поддержка", могут заказать пластиковую карточку с доставкой на выбранное отделение "Новой Почты".

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Для этого нужно в последней версии приложения зайти в свою карту "е-Поддержка", выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать "Выпустить пластиковую карту"", — отметил Гороховский.

По его словам, выпуск карты бесплатный, необходимо будет оплатить только тариф за доставку карты "Новой Почтой" – 50 грн.

"Всего с момента старта проекта наши клиенты оформили 2,36 млн карт, получили почти 2 млрд грн выплат и потратили уже 620 млн грн", — подчеркнул Гороховский.

В Альфа-банке также заявили, что с 10 января начнут выдавать в своих отделениях пластиковые карты для выплаты по программе "е-Поддержка". Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты.

Для этого нужно обратиться в любое отделение Альфа-Банка с паспортом и ИНН. Карта не персонифицированная, поэтому выдается сразу же в отделении.

Действующие клиенты банка, у которых уже есть цифровая карта для выплат, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку по "Новой почте", либо же обратиться в отделение.

Отметим, для получения специальной карты по программе "е-Поддержка" в приложении банка или офлайн-отделении нужно быть привитым двумя дозами вакцины и иметь установленное приложение "Дія".

В разделе "Услуги" приложения нужно найти и активировать услугу "е-Поддержка", выбрав банк для выплаты.

Вырученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений. Банки распознают категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными невозможно.

Отметим, бета-тестирование программы "е-Поддержка", в рамках которой все вакцинированные украинцы могут получить по тысяче гривен, стартовало 13 декабря, 19 декабря был официальный запуск.

В этом году состоится первый этап программы. Она будет продолжена и в следующем году. В дальнейшем будут разработаны альтернативные механизмы получения выплат, не только в приложении "Дія".

Также президент Владимир Зеленский сообщил, что власти собираются включить в программу "е-Поддержка" аптеки. Когда это произойдет, украинцы старше 60 лет смогут потратить "ковидную тысячу" на лекарства.