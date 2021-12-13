Украинцы старше 60 лет смогут потратить "ковидную тысячу" на лекарства — Зеленский

Граждане старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить тысячу гривен, полученную за вакцинацию против коронавируса, на социальные нужды, в том числе на покупку лекарств. Об этом 13 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Программа "е-Поддержка" будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тысячу грн на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против Covid-19. Чиновники получили необходимые поручения", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, новая опция в программе учитывает интересы тех украинцев, которые больше других нуждаются в государственной поддержке. В Офисе президента добавили, что такой шаг увеличит количество прививок против Covid-19 среди пожилых людей, а также будет способствовать лечению и профилактике других заболеваний.

Зеленский поручил правительству в течение недели наработать механизм, чтобы в январе вакцинированные украинцы старше 60 лет уже смогли купить лекарства за тысячу гривен, полученную в рамках "е-Поддержки". За все технические нюансы отвечает Министерство цифровой трансформации.

Напоминаем, официальный запуск программы "е-Поддержка" назначен на 19 декабря, но бета-тестирование начинается с 13 декабря.

9 декабря Кабмин утвердил порядок предоставления 1000 грн всем вакцинированным против коронавируса в рамках "е-Поддержки". Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что для получения выплат на первом этапе нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.

Ключевым требованием для получения тысячи гривен за вакцинацию является Covid-сертификат в "Дії".

Украинские банки сотрудничают с государством в рамках программы "е-Поддержка". Они будут перечислять на специальные карты своих клиентов эти деньги за вакцинацию. Через несколько дней после того, как Минцифры объяснило детали программы, банки выпустили более 300 000 карт для получения "ковидной тысячи".