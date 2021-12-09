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Monobank открывает карты специально для "ковидной тысячи": обещают кешбэк и мгновенный перевод

Ковидная тысяча, monobank
Monobank обещает мгновенно переводить деньги за вакцинацию на карту. Фото: Depositphotos

Интернет-банкинг monobank с 9 декабря начинает открывать карты, на которые государство будет начислять 1000 гривен за вакцинацию. 

В комментарии для Delo.ua основатель мобильного банка Олег Гороховский сообщил, что клиенты monobank смогут дополнительно получить кешбэк за использование "ковидной тысячи".

"На эти карты распространяются все наши программы кешбэка и миль (разновидность бонусных баллов — Delo.uа)", — сказал Гороховский.

Он также сообщил, что monobank будет зачислять выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней, пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры.

Дело в том, что для получения тысячи гривен за вакцинацию сначала Минцифры должно направить в Минэкономики список получателей. Последнее ведомство будет передавать список в Ощадбанк, который как государственный банк перечислит другим банкам деньги для выплаты этой тысячи гривен. Конечно, этот процесс займет время.

Тысяча гривен за вакцинацию: как получить карту в monobank

Для начала нужно обновить приложение monobank, потом в верхнем меню (где выбор карт) нужно нажать "Открыть карту", далее "єПідтримка".

Банк также собирается отправить своим клиентам сообщение, через которое тоже можно будет открыть карту.

"Карту советую оформить уже сейчас, чтобы мы заранее передали ее номер в "Дію" (для выплаты обязательно должно быть установлено приложение "Дія"), и тогда вы получите выплату в числе первых. А то мало ли что, вдруг денег всем не хватит (шучу)", — добавил Гороховский.

Напоминаем, деньги за вакцинацию против коронавируса начнут начислять с 19 декабря. Чтобы получить эту тысячу гривен, главное — получить Covid-сертификат в "Дії" и подать специальный запрос в самом приложении

Кабмин уже утвердил порядок предоставления 1000 грн всем вакцинированным против коронавируса в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "єПідтримка". Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что для получения выплат на первом этапе нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.