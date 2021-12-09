Monobank открывает карты специально для "ковидной тысячи": обещают кешбэк и мгновенный перевод

Интернет-банкинг monobank с 9 декабря начинает открывать карты, на которые государство будет начислять 1000 гривен за вакцинацию.

В комментарии для Delo.ua основатель мобильного банка Олег Гороховский сообщил, что клиенты monobank смогут дополнительно получить кешбэк за использование "ковидной тысячи".

"На эти карты распространяются все наши программы кешбэка и миль (разновидность бонусных баллов — Delo.uа)", — сказал Гороховский.

Он также сообщил, что monobank будет зачислять выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней, пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры.

Дело в том, что для получения тысячи гривен за вакцинацию сначала Минцифры должно направить в Минэкономики список получателей. Последнее ведомство будет передавать список в Ощадбанк, который как государственный банк перечислит другим банкам деньги для выплаты этой тысячи гривен. Конечно, этот процесс займет время.

Тысяча гривен за вакцинацию: как получить карту в monobank

Для начала нужно обновить приложение monobank, потом в верхнем меню (где выбор карт) нужно нажать "Открыть карту", далее — "єПідтримка".

Банк также собирается отправить своим клиентам сообщение, через которое тоже можно будет открыть карту.

"Карту советую оформить уже сейчас, чтобы мы заранее передали ее номер в "Дію" (для выплаты обязательно должно быть установлено приложение "Дія"), и тогда вы получите выплату в числе первых. А то мало ли что, вдруг денег всем не хватит (шучу)", — добавил Гороховский.

Напоминаем, деньги за вакцинацию против коронавируса начнут начислять с 19 декабря. Чтобы получить эту тысячу гривен, главное — получить Covid-сертификат в "Дії" и подать специальный запрос в самом приложении.

Кабмин уже утвердил порядок предоставления 1000 грн всем вакцинированным против коронавируса в рамках инициативы президента Владимира Зеленского "єПідтримка". Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что для получения выплат на первом этапе нужно подать заявку в "Дії" до 29 декабря.