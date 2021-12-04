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"Тысяча Зеленского": деньги вакцинированным украинцам готовы выплачивать пять банков
Деньги гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, согласились выплачивать пять банков.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова, передает "Слово и дело".
По ее словам, открытие банковских счетов в этих финучреждениях будет бесплатным.
"Уже есть подтверждение от 5 банков-партнеров об участии в программе "еПоддержка". Этот круг будет увеличиваться, ведь мы активно проводим консультации со всеми работающими в Украине банками для их присоединения к программе", – рассказала Новикова.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Она отметила, что сам порядок предоставления помощи готовятся утвердить на следующем заседании Кабмина 8 декабря.
"Учитывая большой интерес к программе "еПоддержка", ее финансирование в 2021 году увеличено с 3 до 8 млрд", – добавила она.
Новикова напомнила, что старт программы – 19 декабря. Деньгами можно воспользоваться в течение 4 месяцев после получения.
Законопроект о коронавирусной тысяче анонсировал президент Владимир Зеленский 15 ноября, и через три дня его зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов.
В пояснительной записке к документу сказано, что деньги удастся выделить за счет перевыполнения в январе – октябре плана поступления от налога на прибыль предприятий, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и за специальное использование воды, а также за счет НДС.
17 ноября Кабинет министров на заседании принял решение выплатить эти деньги всем вакцинированным украинцам. Согласно решению, граждане получат их на виртуальные платежные карты через приложение "Дія".
2 декабря Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год, которые предусматривают 3 млрд грн на выплату 1 тысячи грн всем, кто получил две дозы вакцины от коронавируса.
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