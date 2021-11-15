Вакцинированным украинцам раздадут по тысяче гривен, — Зеленский

Украинцы, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, смогут через электронный сервис государственных услуг "Дія" оформить, а потом и получить 1000 гривен

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения к украинцам.

Глава государства заявил, что новая государственная программа поддержит те сферы, которые из-за карантина пострадали больше всего.

"Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить тысячу гривен. Быстро и удобно — через приложение "Дия", — сказал Зеленский.

По его словам, украинцы смогут потратить эти деньги на спорт, развлечение и многое другое. В частности, за них можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.

Кроме того, за эти деньги можно будет купить билеты на поезд или самолет, но только для путешествий внутри страны.

Программа, по словам Зеленского, стартует 19 декабря. Государство выделяет на нее около 3 млрд. грн. Такую же сумму — в начале 2022 года.

Тем, у кого нет смартфона и "Дії", Зеленский пообещал, что программа будет действовать дольше, чем месяц. Поэтому у государства будет время для обеспечения альтернативных возможностей выдачи денег всем вакцинированным гражданам.

"В частности, и людям преклонного возраста. Об этом мы сообщим чуть позже. Но уже с уверенностью могу сказать, и в отношении предпринимателей, и в отношении граждан — государство никого не оставит без помощи", — отметил Зеленский.

Он добавил, что в Украине уровень госпитализации людей, заболевших на коронавирус, снизился на 13%. Кроме того, впервые за несколько месяцев количество выписанных из больницы, превышает число госпитализированных.

Президент уверен, что такая позитивная динамика — результат совместной работы медиков и граждан, которые на прошлой неделе сделали более 1 млн 600 тыс. прививок против коронавируса. Кроме того, президент заявил, что пик заболеваемости на коронавирус пройден.

Стоит отметить, что по состоянию на 15 ноября в Украине зафиксировано почти 11 тысяч новых случаев заболевания Covid-19.

Тем временем количество вакцинированных украинцев действительно растет. Ранее мы писали, что по состоянию на отчетную дату две дозы вакцины против Covid-19 получили 528 тыс.