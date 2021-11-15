Общество 1 час назад

Более 80% учителей в Украине полностью вакцинировались против Covid-19

Шкарлет призывает возвращать школьников за парты

Более 80% учителей в Украине полностью вакцинировались против Covid-19 Более 80% учителей в Украине полностью вакцинировались против Covid-19

По состоянию на 15 ноября, две дозы вакцины против Covid-19 получили 528 тыс. работников учреждений общего среднего образования или свыше 81% их общего количества. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам на министра образования и науки Сергея Шкарлета, первую дозу вакцины получили 95,4% работников школ. В разрезе регионов активнее всего вакцинируются педагоги в Харьковской (90,9%),Черкасской (90,3%), Донецкой (89,9%) и Днепропетровской (88,3%) областях.

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В то же время в Ровенской области полный цикл вакцинации прошли 8% учителей, в Тернопольской — 7,1%, а в Закарпатской — 7%.

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По состоянию на 15 ноября обучение детей дистанционно проводят 5,4 тыс. школ или почти 40% от общего количества. Больше всего дети учатся в онлайне во Львовской и Одесской областях. Там количество школ, которые проводят занятия дистанционно, составляет 636 и 621 соответственно.

"В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в "красной" зоне) детей нужно возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к основателям учебных заведений", — подчеркнул Шкарлет.

Напоминаем, раннее министр образования и науки заявлял, что Кабмин сделает все для возвращения учебного процесса к очному формату.

При этом, к примеру, в Киеве власти решили продлить дистанционное обучение из-за коронавируса. Мэр Кличко объяснил такое решение тем, что количество заболевших детей в столице увеличивается.

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