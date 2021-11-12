В Кабмине настаивают, чтобы школьники вернулись за парты

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство сделало все, чтобы учебный процесс вернулся в очный формат.

Об этом он заявил в ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

"Правительство настаивает на том, что образование во всех учреждениях образования должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены от работы, поэтому это дает возможность говорить, что 100% коллективов, которые должны обеспечивать образовательный процесс, вакцинированы", — сказал Денис Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство сделало все возможное, чтобы учебный процесс был очным.

Он добавил, что на сегодняшний день невакцинированными остаются менее 10% работников учебных заведений. При этом более 90% вакцинированы, из них около 80% двумя дозами и 10% — одной дозой.

Он также призвал руководителей органов местного самоуправления приложить со своей стороны усилия, чтобы все учебные заведения работали в очном режиме.

Отметим, что сейчас в 18 регионах Украины, где объявлен "красный" уровень эпидемиологической безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции, учебные заведения перешли на дистанционный формат работы.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице ученики школ продолжат обучение в дистанционном режиме из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.