Общество 1 час назад

В "Дії" появились сертификаты о выздоровлении от Covid-19

Сертификат можно сгенерировать через 15 дней после внесения врачом данных в электронную систему

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

В сервисе госуслуг "Дія" стали доступны электронные сертификаты о выздоровлении от коронавирусной болезни. Как отмечает "РБК-Украина", документ отображает фото владельца, фамилию, имя и отчество человека, дату рождения, срок действия и номер сертификата.

Сгенерировать сертификат в "Дії" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения. Сертификат будет действовать в течение 90 дней.

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Ранее в Минцифры анонсировали появление в скором времени двух новых услуг — электронных справок о результатах ПЦР-теста на коронавирус и, собственно, о выздоровлении от Covid-19. В частности, о бета-тестировании первой из них ведомство объявило 2 ноября.

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При этом официально на страницах сервиса в соцсетях или на страницах Министерства цифровой трансформации пока о запуске в "Дії" справок о выздоровлении не сообщается.

Отметим также, что в Министерстве здравоохранения заявляли, что такая услуга не будет распространяться на тех, кто переболел этой инфекцией до того, как она будет введена. Однако глава Минцифры Михаил Федоров заявил после этого, что возможность сгенерировать такой сертификат получат все, кто выздоровел в последние 90 дней.

Кроме того, Федоров на днях заявил, что в "Дію" могут добавить и документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19, однако пока от Минздрава не поступало соответствующее техническое задание.

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