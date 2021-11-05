Сертификаты о выздоровлении от Covid-19 не будут действовать для уже переболевших — СМИ

Готовящаяся Министерством цифровой трансформации к запуску услуга получения электронного сертификата о выздоровлении от коронавирусной инфекции не будет касаться тех, кто уже переболел Covid-19 до настоящего времени. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ответ Министерства здравоохранения на запрос издания.

Такой документ будет формироваться только для тех, у кого врач диагностировал Covid-19 после момента запуска функционала и если соответствующая запись была внесена в электронную систему здравоохранения.

То есть люди, получавшие положительные результаты тестирования на коронавирус, но не обращавшиеся к врачу, получить такой документ также не смогут.

Более того, сертификат о выздоровлении можно будет получить только в цифровом формате, то есть в приложении "Дія", а получение бумажных справок не предусмотрено.

Отмечается, что он будет разрешать в течение 90 дней без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в "желтой" и "красной" зонах эпидемической опасности.

Напомним, что сейчас в приложении "Дія" также доступны международный, "желтый" и "зеленый" внутренние сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. "Желтый" можно получить после одной дозы вакцины, он действует 120 дней, а международный и "зеленый" — 365 дней.

Минцифры недавно обещало, что в "Дії" скоро введут сертификат о результатах ПЦР-тестов на коронавирус и сертификат о перенесенном Covid-19. Однако пока бета-тестирование началось лишь для первой услуги.