Общество 1 час назад

COVID-сертификаты о прививке одной дозой вакцины теперь доступны в "Дії"

Сертификат о вакцинации одной дозой можно получить без биометрических документов

COVID-сертификаты о прививке одной дозой вакцины доступны в "Дії" COVID-сертификаты о прививке одной дозой вакцины доступны в "Дії"
COVID-сертификаты о прививке одной дозой вакцины доступны в "Дії"

"Желтый" сертификат о прививке одной дозой вакцины от COVID-19 теперь можно загрузить на портале "Дія" и распечатать или загрузить на телефон или компьютер в формате PDF.

Об этом сообщает Telegram- канал "Дія".

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Для его получения не нужно отправлять биометрические документы, удостоверяющие личность. Достаточно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Для получения "желтого" COVID-сертификата необходимо:

-  авторизоваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи;
- нажать "Получить COVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги";
- подписать согласие об обработке персональных данных, используя КЭП;
- на электронную почту поступит сообщение, когда "Дія" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах.

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"Действует сертификат 120 дней. Когда получите вторую дозу вакцины — генерируйте сертификат о полной вакцинации. Также на портале или в приложении "Дія". Стараемся, чтобы вам было удобно и отсутствие ID или биометрии не было препятствием получить сертификат с одной дозой в несколько кликов", — сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, в городе Запорожье разоблачили мужчину, разработавшего фейковую версию приложения "Дія", с помощью которого пользователи создавали фальшивые COVID-сертификаты.

Отметим, что в последние недели украинские госорганы стали регулярно сообщать о пресечении деятельности различных мошенников, продающих поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19, а также документы о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Причина возросшего спроса на такие услуги во многом кроется в том, что 21 октября в Украине вступили в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19 либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

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