IT и Телеком 1 час назад

Киберполиция нашла разработчика фейкового приложения "Дія"

21-летний житель Запорожской области разработал фейковую версию приложения "Дія", с помощью которого пользователи создавали поддельные копии документов — паспорта, сертификаты вакцинации от болезни COVID-19, водительские удостоверения и т.д.

Киберполиция нашла разработчика фейкового приложения «Дія» Киберполиция нашла разработчика фейкового приложения «Дія»
Киберполиция нашла разработчика фейкового приложения «Дія»

В городе Запорожье разоблачили мужчину, разработавшего фейковую версию приложения "Дія", с помощью которого пользователи создавали фальшивые COVID-сертификаты. .

Об этом сообщили в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

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Противоправную деятельность 21-летнего мужчины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области совместно со следователями Запорожского районного управления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры.

Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дія". В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации COVID-19.

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Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря его применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения.

В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи") Уголовного кодекса Украины.

Также устанавливаются купившие приложение лица для предоставления правовой квалификации их действиям.

Отметим, что в последние недели украинские госорганы стали регулярно сообщать о пресечении деятельности различных мошенников, продающих поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19, а также документы о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

В частности, накануне полиция Киевской области сообщила, что уличила бывшего депутата Верховной Рады Надежду Савченко и ее сестру Веру в использовании поддельных Covid-сертификатов, и открыла по данному факту уголовное производство по части 4 статьи 358 УК. В Сеть даже попало соответствующее видео общения с ними пограничника в аэропорту "Борисполь".

Причина возросшего спроса на такие услуги во многом кроется в том, что 21 октября в Украине вступили в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19 либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

С этой же даты в стране начали работать патрули с участием полицейских в местах, где обязаны пребывать только вакцинированные лица. В частности, они будут контролировать и соблюдение упомянутого требования к межобластному транспорту.

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