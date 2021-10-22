Политика 60 минут назад

Надежду Савченко с сестрой поймали на использовании поддельных Covid-сертификатов

Полиция открыла дело, готовит фигуранткам подозрения

Надежда Савченко. Фото: Facebook-страница экс-нардепа Надежда Савченко. Фото: Facebook-страница экс-нардепа
Надежда Савченко. Фото: Facebook-страница экс-нардепа

Бывший депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Надежда Савченко и ее сестра Вера уличены в использовании поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киевской области.

Отмечается, что "на днях" женщины попытались пройти на въезд в Украину в аэропорту "Борисполь", однако сотрудники Госпогранслужбы определили, что предъявленные ими сертификаты имеют признаки подделки.

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Установлено, что одна из фигуранток является бывшим депутатом Рады. Имен полиция прямо не называет, однако намеренно не скрыла даты рождения, полностью совпадающие с датами рождения Савченко и ее сестры.

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Информацию о правонарушении пограничники передали в полицию, а сами документы были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно информации в них, Надежда Савченко якобы была привита вакциной от Pfizer/BioNTech 25 мая и 15 июня, а Вера Савченко — 21 мая и 11 июня.

По факту использования поддельных документов областная полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители анонсируют, что решение об объявлении подозрения фигуранткам будет принято в ближайшее время.

Ситуацию при этом пространно прокомментировала на своей странице в Facebook Вера Савченко, "когда политическая система не способна работать и уже давно нуждается в том, чтобы ее изменить, она спускает говноСМИ", сопроводив данный тезис тэгом "недовакцинация".

Отметим также, что в пятницу утром Министерство внутренних дел опубликовало видео с призывом своего руководителя Дениса Монастырского сообщать в полицию о фактах подделки Covid-сертификатов на горячую линию киберполиции 0-800-505-170 или просто по номеру 102.

"К сожалению, некоторые украинцы готовы платить за поддельный сертификат вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам. Нацполиция ежедневно борется с такими подделками. Уже открыто почти 800 производств. Ответственность тех, кто идет на это уголовное правонарушение, будет неотвратимой", — подчеркнул он.

Напомним также, что накануне известный врач Евгений Комаровский разразился гневным видео о нежелании украинцев прививаться от коронавируса и использовании ими поддельных документов о вакцинации.

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