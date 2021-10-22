Надежду Савченко с сестрой поймали на использовании поддельных Covid-сертификатов

Бывший депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Надежда Савченко и ее сестра Вера уличены в использовании поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киевской области.

Отмечается, что "на днях" женщины попытались пройти на въезд в Украину в аэропорту "Борисполь", однако сотрудники Госпогранслужбы определили, что предъявленные ими сертификаты имеют признаки подделки.

Установлено, что одна из фигуранток является бывшим депутатом Рады. Имен полиция прямо не называет, однако намеренно не скрыла даты рождения, полностью совпадающие с датами рождения Савченко и ее сестры.

Информацию о правонарушении пограничники передали в полицию, а сами документы были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно информации в них, Надежда Савченко якобы была привита вакциной от Pfizer/BioNTech 25 мая и 15 июня, а Вера Савченко — 21 мая и 11 июня.

По факту использования поддельных документов областная полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители анонсируют, что решение об объявлении подозрения фигуранткам будет принято в ближайшее время.

Ситуацию при этом пространно прокомментировала на своей странице в Facebook Вера Савченко, "когда политическая система не способна работать и уже давно нуждается в том, чтобы ее изменить, она спускает говноСМИ", сопроводив данный тезис тэгом "недовакцинация".

Отметим также, что в пятницу утром Министерство внутренних дел опубликовало видео с призывом своего руководителя Дениса Монастырского сообщать в полицию о фактах подделки Covid-сертификатов на горячую линию киберполиции 0-800-505-170 или просто по номеру 102.

"К сожалению, некоторые украинцы готовы платить за поддельный сертификат вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам. Нацполиция ежедневно борется с такими подделками. Уже открыто почти 800 производств. Ответственность тех, кто идет на это уголовное правонарушение, будет неотвратимой", — подчеркнул он.

Напомним также, что накануне известный врач Евгений Комаровский разразился гневным видео о нежелании украинцев прививаться от коронавируса и использовании ими поддельных документов о вакцинации.