"Это должно стать нормой": Ткаченко призвал банить в соцсетях противников вакцинации

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что соцсети должны блокировать аккаунты пользователей, заявляющих о вреде вакцин против коронавирусной инфекции или ретранслирующих теории заговора о распространении этой болезни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Вижу сообщения в соцсетях о "вредности вакцин", "о 5G" и "всемирном заговоре". Я считаю, что пользователей, которые распространят ложную информацию, надо блокировать в соцсетях. Увидел фейк — жми "жаловаться". Это должно стать нормой, если мы хотим остановить пандемию", — заявил он.

Министр отметил, что в последние недели каждое утро, как и полгода назад, когда был пик заболеваемости Covid-19, он начинает с того, что просматривает соответствующую статистику и новости.

"В регионах, где красная зона, начинаются огромные очереди на вакцинацию. Но ждать, пока регион объявят красным, не стоит. Стоит идти и вакцинироваться и таким образом не доводить ситуацию в отдельных регионах до критической. Во Львове трем мужчинам ампутировали конечности из-за осложнений, связанных с Covid-19. Они не были вакцинированы, как и 95% пациентов, лежащих сейчас в реанимации и уже обычных — ковидных — палатах больниц", — написал чиновник.

Напомним также, что гневное видео из-за нежелания украинцев вакцинироваться опубликовал накануне известный врач-педиатр и популяризатор медицины Евгений Комаровский.

Отметим при этом, что в Украине действительно фиксируется бум вакцинации: за 19 октября было привито рекордное количество граждан — в частности, первую дозу получили 142,1 тысячи человек, а вторую — 84,4 тысячи.