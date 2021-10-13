В Харьковской области поставили на конвейер продажу поддельных ПЦР-тестов

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и заблокировала в Харьковской области очередную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ежемесячно дельцы изготавливали до 600 поддельных справок для выезда за границу, в том числе международного образца.

По информации СБУ, организовали сделку двое работников туристического агентства в сговоре с частной медицинской лабораторией.

При продаже зарубежных туров злоумышленники предлагали своим клиентам приобрести ПЦР-тесты с отрицательным результатом на COVID-19.

Клиенты использовали фальсифицированные документы для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.

После полной предоплаты злоумышленники пересылали данные в медицинскую лабораторию, где без фактического забора образцов выписывали фальшивые ПЦР-тесты.

Незаконная схема позволяла вносить недостоверную информацию в медицинскую систему ЭСЗ (Электронная система здравоохранения. — Delo.ua), данные из которой попадали в приложение "Дома".

По оперативной информации, ежемесячно нелегальный бизнес приносил участникам сделки более 500 тысяч грн.

В ходе проведенных обысков в медицинской лаборатории, в офисе туристического агентства и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, электронные носители информации, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам преступной схемы.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры.

Напомним, на днях в Киеве полицейские задержали 23-летнего жителя Киева по подозрению в организации продажи гражданам сертификатов о вакцинации против COVID-19 без прохождения самой вакцинации.

Ранее киберполиция разоблачила черкасского врача и ее знакомую в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации без прохождения самой вакцинации.

Также сообщалось, что в Волынской области правоохранители ликвидировали масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, которые продавались по 1,6 тысячи грн.

Кроме того, в начале сентября харьковское турагентство поймали на продаже справок о негативном результате ПЦР-тестов на COVID-19 за 800 грн.