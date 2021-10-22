В Киеве накрыли лабораторию, выдававшую ПЦР-тесты без самого тестирования

Столичные правоохранители разоблачили в Киеве схему противоправной деятельности лаборатории, которая выдавала результаты ПЦР-тестирования на коронавирус без проведения самого тестирования.

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, сообщники выдавали медицинские документы без сдачи анализов в течение нескольких месяцев. Установлено, что организовал преступную схему, искал клиентов и руководил их действиями врач лаборатории.

"В поисках желающих получить сертификат без прохождения ПЦР-тестирования медику помогали двое посредников, а дальше от этого зависела цена услуги — от 725 до 1800 грн за сертификат. Ложные сведения об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в базу данных вносили медсестры, которые в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в день за этой услугой обращались от трех до пяти человек.

В ходе расследования, начатого по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество), полициейские провели обыски в автомобилях, по месту работы и жительства фигурантов, откуда изъяли десятки бланков Covid-сертификатов, деньги и компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.

"После проведения необходимых следственных действий возможна дополнительная квалификация события. Досудебное расследование продолжается", — отмечают в полиции.

Напомним, что утром 22 февраля полиция сообщила, что на использовании поддельных Covid-сертификатов попалась бывшая депутат Верховной Рады Надежда Савченко и ее сестра Вера.