Политика 1 час назад

В Сети появилось видео с Савченко, отказавшейся подтвердить Covid-сертификат в аэропорту

Экс-нардеп заявила, что считает требование установить приложение незаконным

В Сети появилось видео с Савченко, отказавшейся подтвердить Covid-сертификат в аэропорту В Сети появилось видео с Савченко, отказавшейся подтвердить Covid-сертификат в аэропорту

В Сети появилось видео с бывшим депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко и ее сестрой Верой, которых в аэропорту "Борисполь" заподозрили в использовании поддельного сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. В частности, ролик сначала опубликовала ТСН, после чего его в несколько лучшем качестве выложила в своем Telegram-канале и нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко.

На нем пограничник просит продемонстрировать сертификат в мобильном приложении "Дія", однако Савченко утверждает, что не разбирается в том, что это такое, и устанавливать его она не хочет по принципиальным соображениям.

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"У меня нет "Дії". Не могу я загрузить, поскольку я вообще не имею понятия, что это. Насколько я знаю, "Дію" надо загрузить и потом в нее все вложить — паспорт, карточку и так далее, все, что требует "Дія". Потому в принципе это незаконно, потому в принципе я устанавливать ее не буду", — заявила экс-нардеп.

Сотрудник Госпогранслужбы объяснил, что в отношении сестер Савченко есть подозрения о недействительности сертификатов, поскольку размещенные на предоставленных ими распечатках QR-коды не считываются.

Надежда Савченко дала понять, что приняла это к сведению, и спросила, где поблизости туалет, где место для курения, после чего, по всей видимости, разговор был закончен.

Напомним, что накануне полиция Киевской области сообщила, что уличила сестер Савченко в использовании поддельных Covid-сертификатов и открыла по данному факту уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса.

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