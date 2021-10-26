Фейковая "Дія": в Госспецсвязи посоветовали, как правильно загружать мобильные приложения

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) призывает загружать в телефоны только официальные мобильные приложения.

В пресс-службе ведомства отмечают, что в этом случае пользователи будут уверены, что их данные не украдут, а правоохранительные органы не будут иметь к ним никаких вопросов.

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В Госспецсвязи напомнили, что недавно в сети начали распространять фейковое мобильное приложение "Дія".

"Фейковые приложения угрожают безопасности вашего мобильного устройства — они могут не только распространять вредоносное программное обеспечение, но и собирать ваши данные и даже похитить деньги", — говорится в сообщении.

По информации Госспецсвязи, проверить мобильное приложение на подлинность можно следующим образом:

– загружать только из мобильных магазинов платформ: AppStore для iOS, PlayMarket для Android;

– проверять автора-разработчика приложения: если это "Дія", автор — Министерство цифровой трансформации Украины;

– проверять наличие актуальной версии приложения на официальном сайте. Ссылки на загрузку "Дія" можно найти на сайте https://go.diia.app.

Напомним, в Украине появилось приложение, имитирующее дизайн сервиса госуслуг "Дія", с помощью которого можно создавать поддельные электронные паспорта и сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в последние недели украинские госорганы стали регулярно сообщать о пресечении деятельности различных мошенников, продающих поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19, а также документы о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.