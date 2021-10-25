В Украине появилась фейковая "Дія", подделывающая Covid-сертификаты и паспорта

В Украине появилось приложение, имитирующее дизайн сервиса госуслуг "Дія", с помощью которого можно создавать поддельные электронные паспорта и сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн-стиле "Дії", которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель — создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетними", — сообщил он.

Министр подчеркнул, что такие документы не валидируются через QR-код, предостерег тех, кто использует подобные сервисы, от попадания под ответственность по статье 358 Уголовного кодекса (подделка документов).

"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного". Организаторам данного мошенничества — приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", — добавил Федоров, не уточнив степень шуточности данной инициативы.

Отметим, что в последние недели украинские госорганы стали регулярно сообщать о пресечении деятельности различных мошенников, продающих поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19, а также документы о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус.

В частности, накануне полиция Киевской области сообщила, что уличила бывшего депутата Верховной Рады Надежду Савченко и ее сестру Веру в использовании поддельных Covid-сертификатов, и открыла по данному факту уголовное производство по части 4 статьи 358 УК. В Сеть даже попало соответствующее видео общения с ними пограничника в аэропорту "Борисполь".

Причина возросшего спроса на такие услуги во многом кроется в том, что 21 октября в Украине вступили в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19 либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

С этой же даты в стране начали работать патрули с участием полицейских в местах, где обязаны пребывать только вакцинированные лица. В частности, они будут контролировать и соблюдение упомянутого требования к межобластному транспорту.