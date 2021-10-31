Общество 1 час назад

Ковид-сертификат теперь можно получить в один клик: больше не нужна подпись

Теперь достаточно зайти в приложение "Дія" или на портал, нажать "Получить сертификат", и все — сертификат приходит

В "Дії" теперь загрузить covid-сертификат можно в один клик В "Дії" теперь загрузить covid-сертификат можно в один клик
В "Дії" теперь загрузить covid-сертификат можно в один клик

Создателям приложения "Дія" удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации ковид-сертификатов без использования электронной подписи.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Раньше в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія. Підпис (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

Теперь достаточно зайти в приложение или на портал, нажать "Получить сертификат", и все. Сертификат приходит.

Читайте также:
Фейковая "Дія": в Госспецсвязи посоветовали, как правильно загружать мобильные приложения

Подписывать запрос на сертификат больше не нужно.

"Мы не изменяем своим принципам — строить удобное государство, поэтому готовы принимать решения, искать выход, если видим, что это позволит упростить процесс.Сейчас все силы кинуты на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин. Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе МОЗ/НСЗУ, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты по выздоровлению и ПЛР", — отмечет Федоров.

Он подчеркнул, что для того, чтобы система заработала, необходимо обновить приложение.

Напомним, теперь можно загрузить на портале "Дія" и распечатать или загрузить на телефон или компьютер в формате PDF "желтый" сертификат о прививке одной дозой вакцины от COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых граждан — Кличко
Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых граждан — Кличко
COVID-19: в Украине выявили 17 430 новых случаев
COVID-19: в Украине выявили 17 430 новых случаев
Лидеры G20 договорились вакцинировать 70% населения мира до середины 2022 года
Лидеры G20 договорились вакцинировать 70% населения мира до середины 2022 года
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Николаевщине открыли крупнейшую в Украине акваферму по выращиванию креветок (ФОТО)

  3. Ан-148 украинской авиакомпании Air Ocean Airlines выполнил первый рейс

  4. Украли тысячи гектар: у Кличко заявили о незаконном захвате территории Киева

  5. В Харькове начались выборы мэра: на этот пост претендуют десять человек

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...