Ковид-сертификат теперь можно получить в один клик: больше не нужна подпись

Создателям приложения "Дія" удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации ковид-сертификатов без использования электронной подписи.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Раньше в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія. Підпис (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

Теперь достаточно зайти в приложение или на портал, нажать "Получить сертификат", и все. Сертификат приходит.

Подписывать запрос на сертификат больше не нужно.

"Мы не изменяем своим принципам — строить удобное государство, поэтому готовы принимать решения, искать выход, если видим, что это позволит упростить процесс.Сейчас все силы кинуты на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин. Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе МОЗ/НСЗУ, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты по выздоровлению и ПЛР", — отмечет Федоров.

Он подчеркнул, что для того, чтобы система заработала, необходимо обновить приложение.

Напомним, теперь можно загрузить на портале "Дія" и распечатать или загрузить на телефон или компьютер в формате PDF "желтый" сертификат о прививке одной дозой вакцины от COVID-19.