В "Дії" появятся справки о ПЦР-тестах и выздоровлении от COVID-19, — Михаил Федоров

Справка о выздоровлении от коронавируса может стать доступной в приложении "Дія" уже на этой неделе, как и информация об актуальных ПЦР-тестах.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Справка о выздоровлении будет действовать в течение 90 дней.

Впрочем, как считать эти дни, — информация отличается. Министерство здравоохранения на прошлой неделе объяснило, что справку могут получить только те, кто выздоровел уже после запуска этой функции в "Дії".

В свою очередь министр Федоров говорит: его ведомство предусмотрело, что справку смогут сгенерировать все, кто выздоровел за последние 90 дней. Впрочем, окончательные детали два министерства еще согласовывают.

Чтобы сертификат в "Дії" сформировался, врач должен обязательно внести информацию о выздоровлении пациента в электронную систему здравоохранения.

"Если врач внес информацию о том, что человек болел COVID-19, "Дія" видит эту информацию и на основе этого формирует COVID-сертификат. В течение 90 дней он будет действовать. То есть если человек болел десять дней назад, у него сертификат будет действовать 80 дней", — объяснил министр.

Напомним, что сейчас в приложении "Дія" также доступны международный, "желтый" и "зеленый" внутренние сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. "Желтый" можно получить после одной дозы вакцины, он действует 120 дней, а международный и "зеленый" — 365 дней.