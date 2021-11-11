Минцифры готово добавить в "Дію" документ о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19

Документ о наличии у пациента противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции может быстро появиться в сервисе электронных госуслуг "Дія", если соответствующее техническое задание даст Министерство здравоохранения.

Об этом сообщил в интервью изданию "Украинская правда" министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом он оптимистично ответил на вопрос, появится ли такой документ в ближайшее время, но отметил, что точнее сказать не может.

"Думаю, что да. Нам нужно все сущности, связанные с коронавирусом, сделать цифровыми, чтобы у всех украинцев был равный доступ к технологиям — и тех, кто сделал прививки, и тех, кто не сделал", — сказал Федоров.

Министр напомнил, что Минздрав уже утвердил форму справки, которую будут выдавать пациентам с противопоказаниями к вакцинации против Covid-19.

"По состоянию на сегодняшний день у нас пока нет технического задания. Поэтому не могу сказать, когда появится возможность генерировать такую ​​справку в "Дії". После того, как мы получим техническое задание, такая услуга заработает через несколько дней", — заявил он.

Кроме того, в ответ на вопрос о возможности получения цифрового сертификата о вакцинации тем, кто прививался за границей, глава Минцифры отметил, что технологически это тот же процесс, что и с вакцинированными в Украине.

"Врачи вносят данные — мы отражаем в "Дії". Сейчас Минздрав развертывает систему центров вакцинации в регионах, и в каждом регионе будут места, где через врача можно будет внести такую ​​информацию в систему. Но здесь уже не мы решаем", — заявил министр.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что справки о противопоказаниях к вакцинации от Covid-19 начнут выдавать с 8 ноября. В то же время глава Минздрава давал понять, что не осведомлен, намерено ли Минцифры диджитализировать такой документ для приложения госуслуг "Дія".

Отметим также, что в "Дії" в ближайшие дни должны появиться две новые услуги — электронные справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус и о выздоровлении от Covid-19. В частности, о бета-тестировании первой Минцифры объявило 2 ноября.

При этом в Минздраве заявили, что такая услуга не будет распространяться на тех, кто переболел этой инфекцией до того, как она будет введена. Однако Федоров заявил после этого, что возможность сгенерировать такой сертификат получат все, кто выздоровел в последние 90 дней.