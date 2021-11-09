Минцифры откроет более 100 офлайн-пунктов поддержки "Дії": все из-за Covid-сертификатов

Министерство цифровой трансформации в ближайшие дни начнет открывать в регионах офлайн-пункты поддержки сервиса госуслуг "Дія", где украинцам будут помогать с генерированием Covid-сертификатов. Как сообщает пресс-служба Минцифры, они будут работать в самых массовых пунктах вакцинации.

"Мы запустили пять пунктов в Киеве в пунктах вакцинации на прошлой неделе. В их числе железнодорожный вокзал и аэропорт. Мы увидели, что очень многие люди подходят и спрашивают, как воспользоваться не только сертификатами, но и той или иной услугой. Мы понимаем сейчас, что нужно помогать людям по всей стране", — отметил министр Михаил Федоров.

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В связи с этим руководитель ведомства лично уже вторую неделю почти каждый день ездит в центры массовой вакцинации, общается с людьми и медицинскими работниками.

Отмечается, что в офлайн-пунктах можно будет узнать о видах Сovid-сертификатов и путях их получения; подать заявку на получение на портале и в приложении "Дія"; узнать, какие данные надо проверить, чтобы сертификат сгенерировался, если проблема возникла у врача (семейного или проводившего прививку); определить ошибку генерирования сертификата; а также выяснить, что делать, чтобы продлить срок действия сертификата с 6 месяцев до 365 дней.

До конца текущей недели (то есть до 15 ноября) в 20 областях Украины откроется более 100 пунктов помощи. Своей целью в Минцифры называют открыть такие пункты в массовых центрах вакцинации в каждой области.

По словам Федорова, с открытием офлайн-пунктов помогают местные власти и волонтеры. Отмечается, что на сегодня в пункты помощи ежедневно обращаются около 500 человек, и часть из них — это пожилые люди, нуждающиеся в дополнительной консультации. Также достаточно молодежи, которая хочет быть уверена, что сертификат сгенерируется и с ним можно будет путешествовать.

Министр также добавил, что команда Минцифры сейчас работает над внедрением алгоритмов, которые помогут автоматически исправлять ошибки врачей в электронной системе здравоохранения.

"Большинство ошибок связано с тем, что врачи из-за нагрузки некорректно вносят данные. Мы понимаем это, потому стараемся помочь медработникам, разгрузить их. Создали несколько алгоритмов, которые будут автоматически исправлять ошибки раньше времени. Скоро все будет работать как надо — и с точки зрения качества данных, и с точки зрения стабильности", — пообещал он.

На сегодня работают пять таких пунктов помощи: на железнодорожном вокзале Киева (9:00–19:00), в торговом центре River Mall на Днепровской набережной (12:00–18:00), в Международном выставочном центре на Броварском проспекте (10:00–19:00), а также круглосуточно в аэропортах "Киев" и "Борисполь".

Напомним, что в ночь на 7 ноября Минцифры приостанавливало работу "Дії" для "переезда" в новый дата-центр для расширения мощностей. Ранее пользователи "Дії" уже неоднократно массово сталкивалась с неполадками в работе сервиса, в частности, последний масштабный сбой произошел 2 ноября.

Отметим также, что 2 ноября было объявлено о начале бета-тестирования нового вида документов в "Дії" — сертификатов о ПЦР-тестировании на коронавирус. О введении обещанного ранее документа для переболевших Covid-19, однако, пока не сообщалось. Тем временем в Министерстве здравоохранения заявили, что такая услуга не будет распространяться на тех, кто переболел этой инфекцией до того, как она будет введена.