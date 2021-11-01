Растерянность и формальные проверки: как в Киеве работал бизнес в первый день локдауна

С 1 ноября текущего года Киев перешел в "красную" зону карантина. Красная зона подразумевает работу ресторанов, ТРЦ и общественного транспорта только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста у 100% сотрудников. В свою очередь посещение всех этих мест возможно только теми киевлянами, которые вакцинированы и имеют в наличии сертификат или же отрицательный ПЦР-тест.
Delo.ua выяснило, как на самом деле работает сфера общепита, общественный транспорт и ТРЦ в первый день локдауна.
Как в "красной" зоне работает общественный транспорт
Корреспонденты Delo.ua, направляясь с Виноградаря в центр города, проехали на двух видах транспорта — в троллейбусе №32 и в метро по маршруту "Сырец-Дружба Народов". И по пути COVID-сертификаты не проверяли ни в одном из видов транспорта.
В метро была муниципальная охрана, но проверками она не занималась.
Полупустой троллейбус №32 города Киева. Фото: Delo.ua
На входе в троллейбус №32 и во время проезда вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест не проверяют.Фото: Delo.ua
Житель столицы Артур Пастухов рассказал Delo.ua, что маршрутку №189, следующую из Академгородка на Владимирскую улицу, ему этим утром пришлось ждать значительно дольше обычного. Но когда транспорт все — таки прибыл, ни COVID-сертификатов, ни ПЦР-тестов, предъявлять не просили.
"В сторону центра были небольшие пробки, но я ехал от центра и в этом направлении проблем с трафиком не было. В маршрутке не было проверяющих и даже водитель не спрашивал у пассажиров подтверждение о вакцинации", — говорит Артур.
Впрочем, избирательно по Киеву COVID-сертификаты и ПЦР-тесты все-таки проверяют. Фотографии транспорта, на которых полиция проверяет у пассажиров наличие сертификата, активно постят киевляне в соцсетях. Так жительница столицы Леся Падалко опубликовала в Facebook фото, где видно, как полицейские проводят проверки в транспорте.
"Свеженького репортажа вам в ленту. Да кто там будет в восемь утра проверять те сертификаты в транспорте — была уверена я. И вот, вежливые, ранние, на месте", — написала Леся.
Избирательные проверки в общественном транспорте постят жители Киева в соцсетях. Фото: Леся Падалко
После обеда и ближе к вечеру общественный транспорт опустел еще больше - в метро на некоторых станциях людей практически не было.
Станция метро "Дружбы Народов" в 16.30. Фото: Delo.ua
На станции метро "Нивки" вечером тоже было очень немноголюдно.
Станция метро "Нивки" в 15.20. Фото: Delo.ua
Как в "красной" зоне работают киевские кафе и рестораны
Корреспонденты Delo.ua посетили ресторан на Шота Руставели под названием BEEF meat&wine. На входе нас встретила сотрудница ресторана, приняла одежду в гардероб и только после этого спросила о наличии сертификата. И после предъявления его в приложении "Дiя" провела к столику. На вопрос корреспондента, сколько сотрудников в заведении вакцинировано, хостес заверила, что все. С самого утра в BEEF meat&wine было очень немноголюдно.
В кафе Milk bar на Шота Руставели хостес первым делом поинтересовалась не наличием COVID-сертификата, а нашими планами по завтраку — будем ли мы кушать в зале или же закажем еду навынос. Параллельно с нами в кафе заходили и другие гости, однако на входе у них также не интесовались наличием ПЦР-теста или COVID-сертификата. На момент нашего визита в Milk bar была занята большая часть столиков.
Кафе "Milk bar". Фото: Настя Ткаченко / Delo.ua
В заведении "Хлебный" на Шота Руставели, принадлежащем рестораторам Алине Косичкиной и Дмитрию Заходякину, также не поинтересовались наличием COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Мы провели за столиком в ресторане около 10 минут, но ушли, так и не дождались заветной проверки. Во время прошлого локдауна — весеннего, "Хлебный" как и большинство ресторанов, также работал вопреки запретам.
Кафе "Хлебный". Фото: Настя Ткаченко / Delo.ua
На Бессарабской площади в заведении Димы Борисова Gastro Family, а также в "Пузатой Хате" охранники на входе о наличии сертификата или отрицательного теста спросили сразу. И предупредили, что если его нет, то пропустить в заведение нас не смогут.
Заведение Gastro Family. Фото: Настя Ткаченко / Delo.ua
При попытке попасть в заведение "Мимоза" сотрудник на входе сперва предложил выбрать свободный стол, а только потом спросил о наличии "разрешительных документов". И когда узнал, что у одного из нас его нет, извинился и сообщил, что впустить нас не могут.
В ресторане японской и европейской кухни "Евразия" на Шота Руставели хостес на входе сразу же спросила у нас о наличии COVID-сертификатов. И сообщила, что если у гостя его не окажется, но произойдет проверка, заведение за него ответственности не несет.
В кондитерской "Вероника" на улице Бассейная администратор попросту не успевала проверять сертификаты. Некоторые гости садились за столик, сразу же заходя и кафе и не дожидаясь, пока их попросят что-либо предъявить. А администратор в это время проверяла наличие сертификатов у других гостей — из-за наплыва людей опросить сразу всех на предмет наличия COVID-сертификата в "Веронике" не смогли.
Кондитерская "Вероника". Фото: Настя Ткаченко / Delo.ua
Из-за благоприятных погодных условий некоторые заведения охотно принимали гостей на террасах.
Fish&Pussycat Sushi Bar. Фото: Настя Ткаченко / Delo.ua
Отметим, что ни один столичный ресторан или кафе не оснащен специальной техникой, чтобы сканировать QR-код сертификата для проверки его подлинности. В некоторых заведениях администраторы были в растерянности, поскольку не понимали, что нужно делать в первую очередь — быть гостеприимными или проверять сертификаты. Ведь при отказе в обслуживания из-за его отсутствия гостеприимность уходит на второй план.
Как в "красной" зоне работали в киевских ТРЦ
На входе в ТРЦ "Гулливер" как и раньше два охранника проверяют температуру посетителей. При попытке зайти в здание охранник попросил показать сертификат о вакцинации, но мы сообщили, что идем в супермаркет. И нас пропустили.
Также в "Гулливере" пропускают без сертификатов, если вы идете в пункт массовой вакцинации, где с самого утра огромные очереди.
Очередь в пункт вакцинации в ТРЦ Гулливер. Фото: Настя Ткаченко / Delo.ua
Однако при попытке зайти в магазины одежды сертификат все же пришлось показать.
ТРЦ Гулливер. Фото: Настя Ткаченко / Delo.ua
Впрочем в самом ТРЦ, как и в общественном транспорте в первый день локдауна в столице было очень немноголюдно. Хотя в некоторых ресторанах, не проверяющих наличие сертификата, с утра можно было наблюдать полную посадку.
Наталья Лошакова, специально для Delo.ua