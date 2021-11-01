В Киеве в очереди на вакцинацию произошла драка (ВИДЕО)

С 1 ноября Киев перешел в красную зону. Чтобы избежать последствий карантина, невакцинированные жители столицы массово пошли делать прививки от коронавируса. В длинной очереди дело дошло до драки.

Соответствующее видео опубликовал Киев оперативный.

"За несколько часов до введения красной зоны люди в центрах вакцинации обезумели", — говорится в описании к видео.

Как видно на кадрах, у входа в центр вакцинации собралась толпа людей, которые хотели получить прививку от COVID-19. При этом часть людей столпилась возле двух мужчин на полу, которые дрались. Кроме того, рядом две женщины хватали друг друга за волосы и толкались.

Отметим, хотя желающие сделать прививку были в масках, о соблюдении социальной дистанции из-за столпотворения речь даже не шла.

Напомним, в Киеве с 1 ноября введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, локдаун, который вводится в Киеве с 1 ноября, будет действовать, по сути, для невакцинированных граждан.

Отметим, столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей. Всего с начала кампании по вакцинации в столице осуществлено около 2 млн 200 тысяч прививок. В частности, первой дозой вакцины сделано более 1 млн 100 тысяч прививок. Двумя дозами — более 1 млн 50 тысяч прививок.