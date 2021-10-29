"Укрпочта" проведет лотерею среди вакцинированных сотрудников, раздав 1 млн грн

"Укрпочта" разыграет среди своих сотрудников денежные призы, которые можно будет получить только по сертификату о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook гендиректор госкомпании Игорь Смелянский.

"К сожалению, не все понимают, что процент вакцинированных растет не только за счет числителя, но и за счет знаменателя. Но я все-таки хочу попытаться увеличить числитель и пробиться сквозь страхи, вышки, 5G и чипирование. От меня хотели получить 1 млрд за вакцинацию, но все же надо иметь совесть. Поэтому я решил выделить для начала более 1 млн грн", — написал он.

По словам Смелянского суммы призов будут составлять от 1 тысячи до 5 тысяч грн, а суперприз — 50 тысяч грн. При этом засчитывается даже прививка лишь одной дозой вакцины. О дальнейших условиях акции руководитель предприятия пообещал сообщить в ближайшие дни.

"Надеюсь, это станет дополнительной мотивацией для более 65 тысяч сотрудников, из которых более 400 получат призы. За последнюю неделю вакцинированных в "Укрпочте" стало на 2500 человек больше. При этом, правда, невакцинированных и тех, кто уже не с нами в знаменателе, — на 5 меньше за неделю. Так что здоровых всем выходных и давайте увеличивать числитель!" — написал он.

Напомним, ранее Смелянский заявил, что получил письмо от своего сотрудника, в котором тот требует, чтобы его не принуждали к вакцинации. В случае наступления побочных эффектов от вакцины он потребовал выплатить ему компенсацию в сумме 1 млрд евро.

Отметим, что с 7 октября началась вакцинация граждан против Covid-19 в отделениях "Укрпочты".