Общество 50 минут назад

Сотрудник "Укрпочты" потребовал 1 млрд евро за принудительную вакцинацию

Работник "Укрпочты" считает, что в случае наступления побочных эффектов после прививки от коронавируса, компания должна будет заплатить ему 1 млрд евро

Игорь Смелянский. Фото: Facebook Игорь Смелянский. Фото: Facebook
Игорь Смелянский. Фото: Facebook

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получил письмо от своего сотрудника, в котором тот требует, чтобы его не принуждали к вакцинации.

В случае, если он получит вакцину и у него будет побочный эффект, компания должна будет ему выплатить 1 млрд евро компенсации.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Об этом Смелянский написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он также опубликовал фото самого письма.

В сообщении автор указал, что принудительная вакцинация недопустима, а заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы, премий без прививки — противозаконны.

Читайте также:
Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на праздники в октябре

По его словам, Смелянский таким образом заставляет сотрудников участвовать в "испытаниях экспериментальной вакцины".

В случае наступления побочных эффектов от вакцины, среди которых сотрудник назвал непрерывный пронзительный крик и высокую температуру, он требует выплатить ему компенсацию в сумме 1 млрд евро.

В ответ на это Смелянский с иронией отметил, что теперь ему понятно, для чего госчиновникам нужна высокая зарплата.

"Для того, чтобы если что, я мог выплатить миллиард евро возмещения сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. В общем, теперь я знаю почему политики и эксперты кричат на разных шоу — это у них побочный эффект от прививки. У вас может возникнуть вопрос — почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе задал. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно через Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмешь", — написал Смелянский.

Ранее сообщалось, что в Украине с 7 октября началась вакцинация граждан против коронавирусной инфекции в некоторых отделениях "Укрпочты". 

Напомним, за прошедшие за сутки в Украине вакцинировано против COVID-19 164 тысячи 387 человек. Одну дозу получили 85 тысяч 922 украинца, полностью иммунизированы — 78 тысяч 465 граждан.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

COVID-19: за сутки в Украине выявили почти 19 тысяч зараженных
COVID-19: за сутки в Украине выявили почти 19 тысяч зараженных
Коронавирус: в Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более 16 тысяч человек
Коронавирус: в Украине за сутки COVID-19 обнаружили у более 16 тысяч человек
В Киеве продавали "настоящие" Covid-сертификаты без вакцинации за 250 евро (ФОТО)
В Киеве продавали "настоящие" Covid-сертификаты без вакцинации за 250 евро (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Компания БНК почти 4 года незаконно добывает нефть и газ на Львовщине

  3. Коломойский берет под контроль партию УДАР Кличко — политолог

  4. МИД Украины начал охоту за Натальей Поклонской, которую РФ сослала послом в Африку

  5. СБУ задержала участников банды, терроризировавшей бизнесменов Киевской области (ВИДЕО)

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...