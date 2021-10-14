Сотрудник "Укрпочты" потребовал 1 млрд евро за принудительную вакцинацию

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получил письмо от своего сотрудника, в котором тот требует, чтобы его не принуждали к вакцинации.

В случае, если он получит вакцину и у него будет побочный эффект, компания должна будет ему выплатить 1 млрд евро компенсации.

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Об этом Смелянский написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он также опубликовал фото самого письма.

В сообщении автор указал, что принудительная вакцинация недопустима, а заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы, премий без прививки — противозаконны.

По его словам, Смелянский таким образом заставляет сотрудников участвовать в "испытаниях экспериментальной вакцины".

В случае наступления побочных эффектов от вакцины, среди которых сотрудник назвал непрерывный пронзительный крик и высокую температуру, он требует выплатить ему компенсацию в сумме 1 млрд евро.

В ответ на это Смелянский с иронией отметил, что теперь ему понятно, для чего госчиновникам нужна высокая зарплата.

"Для того, чтобы если что, я мог выплатить миллиард евро возмещения сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. В общем, теперь я знаю почему политики и эксперты кричат на разных шоу — это у них побочный эффект от прививки. У вас может возникнуть вопрос — почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе задал. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно через Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмешь", — написал Смелянский.

Ранее сообщалось, что в Украине с 7 октября началась вакцинация граждан против коронавирусной инфекции в некоторых отделениях "Укрпочты".

Напомним, за прошедшие за сутки в Украине вакцинировано против COVID-19 164 тысячи 387 человек. Одну дозу получили 85 тысяч 922 украинца, полностью иммунизированы — 78 тысяч 465 граждан.