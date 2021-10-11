Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на праздники в октябре

В Украину приближаются длинные выходные. В связи с празднованием Дня защитника и защитницы Украины, который будем отмечать 14 октября, запланированы дополнительные выходные в Украине.

Так, рабочий день с пятницы, 15 октября 2021 года, переносится на субботу, 23 октября 2021 года. Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд — с 14 по 17 октября 2021 года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В связи с этим крупнейшие почтовые операторы обнародовали графики работы в праздничные дни.

Читайте также: Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

"Укрпочта"

В День защитников и защитниц Украины 14 октября будут предоставлять услуги дежурные отделения. График работы действующих отделений можно посмотреть на сайте компании.

По стандартному графику почтовый оператор будет работать уже с пятницы, 15 октября. В будние дни большинство отделений работают до 20:00. А на выходных, 15-16 октября, клиентов будут принимать в основном по сокращенному графику, до 15-17 часов.

"Новая почта"

14 и 15 октября отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по графику, по которому работают в субботу. Об этом сообщается на сайте компании. График работы отделений можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Justin

У почтовой компании Justin на сайте не оказалось информации о режиме работы в праздники. Изменения в работе отображаются на карте отделений — ее можно посмотреть тут.

Meest

Изменения графиков будут зафиксированы на карте отделений: с ней можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Верховная Рада переименовала День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Изначально законопроект предусматривал переименование в День защитников Украины. Добавить к этому названию "защитник" предложил нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа, его поправка была учтена.