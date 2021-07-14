Верховная Рада переименовала День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, в День защитников и защитниц Украины. За принятие в целом соответствующего законопроекта №2325 о внесении изменений в перечень праздников в Кодексе законов о труде проголосовали 317 депутатов, 23 воздержались (из них 19 — представители "Оппозиционной платформы — За жизнь").

Законопроект был принят в первом чтении 19 мая, при этом изначально он предусматривал переименование в День защитников Украины. Добавить к этому названию "защитник" предложил нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа, его поправка была учтена.

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Как отмечала в пояснительной записке к законопроекту его автор Марина Бардина ("Слуга народа"), нынешнее название праздника — День защитника Украины — "не полностью передает его суть и содержание", поскольку Украину защищали также и женщины-защитницы.

По данным Министерства обороны Украины, сегодня в Вооруженных силах Украины служат более 27 тысяч женщин, из них 949 — старшие офицеры. Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9916 женщинам, 166 военнослужащих-женщин с 2014 года были отмечены государственными наградами Украины.

"Кроме того, женщины-защитницы веками рядом со своими побратимами-мужчинами боролись за независимость Украины. Невозможно забыть фигуры выдающихся украинок: Ольги Басараб, Зинаиды Мирной, Харитины Пекарчук, Людмилы Старицкой-Черняховской, Елены Степанив, Ярославы Стецько и многих других женщин, которые посвятили свою жизнь борьбе за украинскую государственность", — указывается в пояснительной записке.

Как поясняет Бардина, язык является важным кодом, через который формируется видение общества истории, культуры и традиций своего народа.

"Потому употребление корректных названий позволяет адекватно отразить роль обоих полов — и женщин, и мужчин в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", — отметила нардеп.

Напомним, ранее парламент произвел еще одно примечательное переименование, благодаря чему в Украине снова появился Нью-Йорк.