Конкурсы и спецмарки. Как украинский бизнес, политики и чиновники отмечали День вышиванки

Украина уже в 15-й раз отметила День вышиванки. Праздник пользуется сумасшедшей популярностью. Только в instagram по хештегу #Деньвишиванки можно найти десятки тысяч фотографий.
Сам праздник начинался как флешмоб. Идею предложила студентка Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича Леся Воронюк (ныне журналист, сценарист и писательница) в 2006 году. В 2008 году флешмоб распространился на все учебные заведения, а в 2010 стал общегосударственным. В рамках этого праздника люди надевают вышиванку на работу, проводят парады вышиванок на центральных площадях украинских городов и, конечно же, постят фото в вышиванках в социальных сетях.
Delo.ua показывает, как отметили всемирный День вышиванки украинский бизнес, чиновники и политики.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, надев вышиванку. Однако не совсем удачно. Многим подписчикам его вышиванка напомнила российскую косоворотку.
Премьер-министр Денис Шмыгаль не упустил шанса покрасоваться в вышиванке в соцсетях.
А новый первый вице-премьер, министр экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Любченко, которого сегодня назначила Рада, прямо на голосование пришел в вышиванке.
Лидерка "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывшая некогда законодателем моды украинской политики, не только нарядилась в шикарное вышитое платье, но и снова уложила косу.
Пятый президент, а ныне депутат Верховной Рады Петр Порошенко с супругой запостил фото в Instagram и заявил, что в вышиванке таится мощное оружие.
День вышиванки отметили в посольстве Великобритании. Вышиванку надела сама посол Соединенного Королевства Мелинда Симонс.
В Киевской городской государственной администрации решили сделать общее фото — все как на подбор в вышитых сорочках.
Компания "Метинвест" Рината Ахметова даже объявила конкурс на лучшее селфи в вышиванке. Главный приз — футболка с оригинальным принтом.
Компания "Кий Авто"
Предприниматель, владелец компании ISTIL Group, уроженец Пакистана и британский подданный Моххамад Захур со своей женой певицей Камалией и детьми.
Основатель и руководитель агропромышленного холдинга "Астарта" Виктор Иванчук.
Владелица сети гипермаркетов "Эпицентр" Галина Герега показала свое вышитое платье
А муж Галины Гереги народный депутат Александр Герега в парламенте щеголял в шикарной сорочке.
Генеральный директор "АТБ-Маркет" Борис Марков позировал в вышиванке прямо на рабочем месте
Местная команда Приватбанка устроила общее фото в центре Тернополя
В честь праздника "Укрпошта" выпустила четыре тематические марки
Известный ресторатор Дима Борисов показал вышиванку темного цвета
Ресторатор и шеф-повар Юрий Коврыженко.
Команда холдинга эмоций !FEST.
Степан Крьока, специально для Delo.ua