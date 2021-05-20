Общество 30 минут назад

Конкурсы и спецмарки. Как украинский бизнес, политики и чиновники отмечали День вышиванки

Праздник, начавшийся с невинного флешмоба 15 лет, назад превратился в один из самых любимых и красивых дней для украинцев

Фото Reuters Фото Reuters
Фото Reuters

Украина уже в 15-й раз отметила День вышиванки. Праздник пользуется сумасшедшей популярностью. Только в instagram по хештегу #Деньвишиванки можно найти десятки тысяч фотографий.

Сам праздник начинался как флешмоб. Идею предложила студентка Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича Леся Воронюк (ныне журналист, сценарист и писательница) в 2006 году. В 2008 году флешмоб распространился на все учебные заведения, а в 2010  стал общегосударственным. В рамках этого праздника люди надевают вышиванку на работу, проводят парады вышиванок на центральных площадях украинских городов и, конечно же, постят фото в вышиванках в социальных сетях.

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Delo.ua показывает, как отметили всемирный День вышиванки украинский бизнес, чиновники и политики.

Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, надев вышиванку.  Однако не совсем удачно. Многим подписчикам его вышиванка напомнила российскую косоворотку. 

Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль не упустил шанса покрасоваться в вышиванке в соцсетях.

Любченко

А новый первый вице-премьер, министр экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Любченко, которого сегодня назначила Рада, прямо на голосование пришел в вышиванке.

Тимошенко

Лидерка "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывшая некогда законодателем моды украинской политики, не только нарядилась в шикарное вышитое платье, но и снова уложила косу. 

Порошенко

Пятый президент, а ныне депутат Верховной Рады Петр Порошенко с супругой запостил фото в Instagram и заявил, что в вышиванке таится мощное оружие.

Посол британии

День вышиванки отметили в посольстве Великобритании. Вышиванку надела сама посол Соединенного Королевства Мелинда Симонс.

КГГА

В Киевской городской государственной администрации решили сделать общее фото — все как на подбор в вышитых сорочках.

Метинвест

Компания "Метинвест" Рината Ахметова даже объявила конкурс на лучшее селфи в вышиванке. Главный приз — футболка с оригинальным принтом.

Кийавто

Компания "Кий Авто"

Захур

Предприниматель, владелец компании ISTIL Group, уроженец Пакистана и британский подданный Моххамад Захур со своей женой певицей Камалией и детьми.

Иванчук

Основатель и руководитель агропромышленного холдинга "Астарта" Виктор Иванчук.

Герега

Владелица сети гипермаркетов "Эпицентр" Галина Герега показала свое вышитое платье

Герега 2

А муж Галины Гереги народный депутат Александр Герега в парламенте щеголял в шикарной сорочке.

Марков

Генеральный директор "АТБ-Маркет" Борис Марков позировал в вышиванке прямо на рабочем месте

приват

Местная команда Приватбанка устроила общее фото в центре Тернополя

Укрпошта

В честь праздника "Укрпошта" выпустила четыре тематические марки

Борисов

Известный ресторатор Дима Борисов показал вышиванку темного цвета

Коврыженко

Ресторатор и шеф-повар Юрий Коврыженко.

Команда холдинга эмоций !FEST

Команда холдинга эмоций !FEST.

Степан Крьока, специально для Delo.ua

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