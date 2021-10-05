Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

В Украину приближаются длинные выходные. В связи с празднованием Дня защитника и защитницы Украины, который будем отмечать 14 октября, запланированы дополнительные выходные в Украине. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

При этом рабочий день с пятницы, 15 октября 2021 года, переносится на субботу, 23 октября 2021 года. Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд — с 14 по 17 октября 2021.

Подпишитесь на канал DELO.UA

С четверга по воскресенье включительно межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой 18 октября 2021 года. В случае необходимости, 15 октября 2021 года банки могут осуществлять кассовые операции.

Кроме того, финучреждения должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов в выходные дни в октябре, подкрепив их наличными средствами различных номиналов.

Читайте также: В Украине предлагают ввести празднование Дня Перуна

Финучреждения могут проводить платежи на межбанке почти круглосуточно в праздничные дни, потому что СЭП работает в режиме 23/7.

Напомним, 14 октября 2021 года отмечают День защитников и защитниц Украины. Праздник 14 октября является государственным, и в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде это нерабочий день.

В этом году праздник приходится на четверг, в связи с этим Кабмин перенес рабочий день пятницы, 15 октября 2021 года, на субботу — 23 октября 2021 года.

Напомним, Верховная Рада переименовала День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Изначально законопроект предусматривал переименование в День защитников Украины. Добавить к этому названию "защитник" предложил нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа, его поправка была учтена.