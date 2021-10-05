Общество 60 минут назад

Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

Рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября. Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд — с 14 по 17 октября 2021.

Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд. Фото: УНИАН Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд. Фото: УНИАН
Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд. Фото: УНИАН

В Украину приближаются длинные выходные. В связи с празднованием Дня защитника и защитницы Украины, который будем отмечать 14 октября, запланированы дополнительные выходные в Украине. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины.

При этом рабочий день с пятницы, 15 октября 2021 года, переносится на субботу, 23 октября 2021 года. Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд — с 14 по 17 октября 2021.

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С четверга по воскресенье включительно межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой 18 октября 2021 года. В случае необходимости, 15 октября 2021 года банки могут осуществлять кассовые операции.

Кроме того, финучреждения должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов в выходные дни в октябре, подкрепив их наличными средствами различных номиналов.

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Финучреждения могут проводить платежи на межбанке почти круглосуточно в праздничные дни, потому что СЭП работает в режиме 23/7.

Напомним, 14 октября 2021 года отмечают День защитников и защитниц Украины. Праздник 14 октября является государственным, и в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде это нерабочий день.

В этом году праздник приходится на четверг, в связи с этим Кабмин перенес рабочий день пятницы, 15 октября 2021 года, на субботу — 23 октября 2021 года. 

Напомним, Верховная Рада переименовала День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, в День защитников и защитниц Украины. 

Изначально законопроект предусматривал переименование в День защитников Украины. Добавить к этому названию "защитник" предложил нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа, его поправка была учтена.

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