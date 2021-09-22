В Украине предлагают ввести празднование Дня Перуна

В Украине могут ввести празднование Дня Перуна — ежегодно 20 июля.

Такая инициатива содержится в проекте закона "О праздниках, памятных датах и ​​скорбных днях", разработанном Украинским институтом национальной памяти, сообщает Министерство культуры и информационной политики.

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В частности, Минкульт предлагает к общественному обсуждению этот законопроект, который также в целом призван упорядочить праздники, международные, скорбные и памятные дни, религиозные праздники.

Документом предлагается отменить перенос выходных, если государственный праздник совпадает с выходным днем, кроме религиозных праздников Рождества Христова по юлианскому календарю, Светлого Христова Воскресения (Пасхи) по юлианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года.

"Нынешняя система государственных праздников и памятных дат в Украине сочетает в себе унаследованные от советской эпохи и введены во времена независимости и является неупорядоченной. Конституция Украины определяет, что праздники устанавливаются исключительно законами Украины. Однако на практике они вводятся не только законами Украины, но и указами президента Украины (хотя Конституция Украины не предусматривает для президента Украины таких полномочий), постановлениями Верховной Рады Украины. Один праздник — День Конституции — закреплен в Основном законе Украины", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается, этот недостаток связан с отсутствием четких определений понятий и категорий: "праздник", "государственный праздник", "праздничный нерабочий день", "памятная дата", "профессиональный праздник".

Известно, что статьей 73 Кодекса законов о труде Украины установлены "праздничные и нерабочие дни", но не определены различия между государственными праздниками, религиозными и просто выходными днями. В статье 161 Конституции Украины есть понятие "государственный праздник", а в постановлении Верховной Рады Украины "О Дне независимости Украины" фигурирует дефиниция "государственный общенародный праздник".

В свою очередь новый законопроект предлагает установить такой перечень государственных праздников:

- День Соборности Украины (22 января, по случаю провозглашения Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году);

- День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя (26 февраля, по случаю мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории — в АР Крым и городе Севастополе);

- День памяти и примирения (8 мая, когда вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Германии);

- День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая, когда в СССР было объявлено о капитуляции Германии);

- День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая);

- День Конституции Украины (28 июня, в день принятия Основного закона Украины Верховной Радой Украины);

- День Государственного Флага Украины (23 августа по случаю поднятия сине-желтого флага над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году);

- День Независимости Украины (24 августа — в честь принятия Верховной Радой Украины Акта провозглашения независимости Украины);

- День Украинской Государственности — 28 июля (с целью утверждения преемственности более тысячелетней истории украинского государства);

- День защитников Украины (14 октября, что связано с праздником Покровы и исторической традиции чествования в этот день украинского войска);

- День украинского языка и письменности (9 ноября в день памяти Преподобного Нестора Летописца);

- День Достоинства и Свободы (21 ноября в честь начала этого дня Помаранчевой революции 2004 года и Революции Достоинства в ноябре 2013 — феврале 2014 годов).

Также документом предлагается определить, что традиционными праздниками в Украине являются:

- Новый год (1 января);

- Рождество Христово по юлианскому календарю (7 января);

- Первый день Праздника Ризван;

- Песах;

- Светлое Христово Воскресение (Пасха) по григорианскому календарю;

- Светлое Христово Воскресение (Пасха) по юлианскому календарю;

- День матери (второе воскресенье мая);

- Рамазан-Байрам;

- День Святой Троицы по григорианскому календарю;

- День Святой Троицы по юлианскому календарю;

- День отца (третье воскресенье июня);

- День Перуна (20 июля);

- Курбан-байрам;

- Рош га-Шана;

- День рождения Бахаулла;

- Ханука;

- Рождество Христово по григорианскому календарю (25 декабря).

Кроме того, предлагается определить и перечень основных международных дней:

- Международный день памяти жертв Холокоста — 27 января;

- Международный день борьбы за права женщин — 8 марта;

- Всемирный день Земли — 22 апреля;

- День труда — 1 мая;

- Международный день семьи — 15 мая;

- Международный день защиты детей — 1 июня;

- Всемирный день окружающей среды — 5 июня;

- Международный день молодежи — 12 августа;

- День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов — 23 августа;

- Международный день демократии — 15 сентября;

- Международный день пожилых людей — 1 октября;

- Международный день толерантности — 16 ноября;

- Международный день людей с ограниченными возможностями — 3 декабря.

В законопроекте также предлагается определить такой перечень скорбных дней:

- День Героев Небесной Сотни — 20 февраля;

- День Чернобыльской трагедии — 26 апреля;

- День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа — 18 мая;

- День памяти погибших защитников Украины — 29 августа;

- День памяти депортированных украинцев — второе воскресенье сентября;

- День памяти жертв Холокоста — 29 сентября;

- День памяти жертв коммунистических репрессий — первое воскресенье ноября;

- День памяти жертв Голодомора — геноцида украинцев и массовых искусственных голодов (День памяти жертв Голодомора) — четвертая суббота ноября.

Тем временем 8 Марта и 1 Мая предлагают оставить выходными.

"8 марта — Международный день борьбы за права женщин и 1 мая — День труда предлагается отмечать как международные дни в Украине и предполагается оставить их нерабочими днями", — говорится в проекте закона.

Как известно, ранее Украинский институт национальной памяти добивался того, чтобы в Украине 8 марта перестало быть выходным днем.