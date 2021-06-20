Зеленский поздравил украинцев с Троицей и медиков с профессиональным праздником

Сегодня, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских врачей и медицинских работников с их профессиональным праздником, призвав украинцев поблагодарить медиков за спасение человеческих жизней.

"Поблагодарить наших настоящих героев, которые уже умеют сдерживать пандемию и делают все возможное и невозможное 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, чтобы украинцы могли нормально жить, хорошо работать и еще лучше отдыхать" — заявил Зеленский.

По его словам, "именно к медикам украинцы должны испытывать наибольшую благодарность, особенно в их профессиональный праздник, который в этом году очень символично совпал с Троицей".

Как сообщалось ранее, украинцев в июне ждут дополнительные выходные по случаю празднования Дня Конституции, а также Троицы, которая всегда приходится на воскресенье.

Так, в связи с Троицей, которая приходится в этом году на 20 июня, этот выходной день будет перенесен на следующий день, 21 июня, что предусматривает статья 67 Кодекса законов о труде.

В эти дни, согласно КЗоТ, допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие предприятия, учреждения, организации), а также работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения.

Работа в эти дни должна оплачиваться, согласно статье 107 кодекса, в двойном размере, в том числе если речь идет о командировках или почасовой оплате труда. Однако если человек работал сверх месячной нормы, ему полагается двойная ставка за такую работу сверх месячного оклада.

Во второй половине 2021 года, в отличие от первой, в Украине предусмотрены лишь два дополнительных выходных — 24 августа по случаю Дня независимости (с переносом рабочего дня 23 августа на субботу, 28-е), а также 14 октября по случаю Дня защитника Украины (с переносом рабочего дня 15 октября на субботу, 16-е).

Напомним также, что на День независимости президент Владимир Зеленский анонсировал проведение военного парада в Киеве и Одессе — как на суше, так и на воде.