Политика 40 минут назад

В Украине появится еще один новый праздник

Праздник сотрудников финансовой сферы будут отмечать каждый год 24 июля

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

15 сентября Кабинет министров согласовал Указ президента Украины об установлении в стране нового профессионального праздника — Дня работников финансовой сферы.

Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, новый праздник предлагают отмечать ежегодно 24 июля.

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По его словам, эта дата выбрана не просто так.

"24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной Ольги. Среди украинских православных святых княгиня — особенно почитаемая как первая женщина — обладательница государства, которая первой упорядочила сбор дани", — написал Гончаренко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжественном параде войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины заявил об учреждении в стране нового государственного праздника — Дня Украинской государственности.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада переименовала День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, в День защитников и защитниц Украины. 

Законопроект был принят в первом чтении 19 мая, при этом изначально он предусматривал переименование в День защитников Украины.

Добавить к этому названию "защитник" предложил нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа, его поправка была учтена.

Источник фото: Depositphotos

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