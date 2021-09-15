В Украине появится еще один новый праздник

15 сентября Кабинет министров согласовал Указ президента Украины об установлении в стране нового профессионального праздника — Дня работников финансовой сферы.

Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, новый праздник предлагают отмечать ежегодно 24 июля.

По его словам, эта дата выбрана не просто так.

"24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной Ольги. Среди украинских православных святых княгиня — особенно почитаемая как первая женщина — обладательница государства, которая первой упорядочила сбор дани", — написал Гончаренко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжественном параде войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины заявил об учреждении в стране нового государственного праздника — Дня Украинской государственности.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада переименовала День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Законопроект был принят в первом чтении 19 мая, при этом изначально он предусматривал переименование в День защитников Украины.

Добавить к этому названию "защитник" предложил нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа, его поправка была учтена.