Зеленский учредил в Украине новый государственный праздник

Президент Украины Владимир Зеленский учредил в стране новый государственный праздник — День Украинской государственности.

Об этом он заявил во время выступления на торжественном параде войск по случаю 30-й годовщины независимости Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Мы — молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси — Украины. Из рода основателей. Рода крестителей. Из храброго рода. Мудрого рода. Казацкого рода. Мы не сироты и не приезжие. Мы — потомки могущественной страны, которая была центром Европы. Но мы должны не только чувствовать себя соответственно. Мы должны вести себя соответственно", — подчеркнул президент.

Он отметил, что украинский народ является наследником государственности, существовавшей более 1000 лет назад.

"И мы начинаем отмечать День Украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева. Столицы Киевской Руси — Украины, которую недаром называют городом, где все начинается. Здесь начиналось православие, здесь было положено начало старославянскому языку, правопреемником которого является современный украинский язык. Здесь началась и наша государственность", — подчеркнул Зеленский.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день Крещения Киевской Руси — Украины. И обо всем этом я подписываю сегодня соответствующий указ", — резюмировал он.

Как известно, День крещения Руси-Украины отмечается ежегодно 28 июля.

Напомним, 17 августа 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ №362/2021 "О награде Президента Украины "Национальная легенда Украины", которым утвердил Положение о награде "Национальная легенда Украины", рисунок этой награды и рисунок образца бланка диплома к ней.

Как сообщалось, в центре Киева в День независимости Украины, 24 августа 2021 года, проходит праздничный парад войск Вооруженных Сил Украины.