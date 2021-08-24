В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В центре Киева в День независимости Украины, 24 августа 2021 года, проходит праздничный парад войск Вооруженных Сил Украины.

Трансляцию военного парада можно посмотреть здесь и на страницах Офиса президента в соцсетях.

Указано, что парад войск предусматривает прохождение торжественным маршем пешей колонны, проезд механизированной колонны и пролет воздушной колонны.

Всего в нем примут участие более 5000 военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

С 12:00 на арт-заводе "Платформа" стартует первый фестиваль новой украинской культуры "Спалах". На нем выступят "Вагоновожатые", Cape Cod, "Палиндром" и другие. Фестиваль пройдет на двух сценах. Кроме того, на территории будет маркет украинских брендов, выставки стрит-арт-художников и другие активности.

На 14:00 запланировано начало речного парада на Днепре рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом. В нем примут участие катера Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.

На площади Конституции возле Верховной рады в 17:00 начнется концерт итальянского тенора Андреа Бочелли в сопровождении Национального симфонического оркестра и хора Веревки. В концерте также примут участие солистки Национальной оперы Украины Людмила Монастырская и Тамара Калинкина, и певицы Тина Кароль и Джамала.

На 18:00 запланирован праздничный концерт на главном стадионе страны НСК "Олимпийский". На нем выступят более 30 артистов, в том числе Тина Кароль, Джамала, BRUTTO и другие. Доход с благотворительного концерта пойдет на создание Центра современного искусства — музея Ивана Марчука. Вход платный, билеты можно найти на соответствующих сервисах.

Кроме столицы, в рамках празднования 30-летия Независимости Украины праздничные мероприятия проходят по всей стране.

Ранее стало известно, во сколько обойдутся государственному бюджету праздничные мероприятия в Киеве по случаю 30-й годовщины Дня независимости Украины.

Также сообщалось, что Кабинет министров планирует потратить 5,423 млрд грн на празднование 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году.